عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با ایلنا:
جنگزدگان برای اسکان به شهرداری منطقه مراجعه کنند/ بیشترین خرابی خانهها در مناطق ۴ و ۵
عضو شورای شهر تهران گفت: شهروندان جنگ زده میتوانند برای انجام مقدمات اسکان اضطراری، به شهرداری منطقه مراجعه کنند.
مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره اسکان جنگ زدگان گفت: شهروندان میتوانند برای انجام مقدمات اسکان اضطراری، به شهرداری منطقه مراجعه کنند. در حال حاضر، بیش از هزار نفر در هتلها اسکان یافتهاند و این فرآیند ادامه دارد. شهروندانی که خانهشان تخریب شده است، میتوانند با مراجعه به شهرداری، نسبت به این امر اقدام کنند؛ همانگونه که در زمان جنگ دوازده روزه، اسکان اضطراری در هتلها انجام میشد. این فرآیند همچنان در حال تداوم است.
وی در خصوص دریافت خسارت خودروهایی که در این حوادث آسیب دیدهاند، نیز گفت: مالکان میتوانند برای دریافت خسارت به دولت مراجعه کنند. همانند جنگ قبلی، فرآیند رسیدگی به خسارت از طریق دولت انجام خواهد شد. توصیه میشود مالکان خودروها پس از فروکش کردن شرایط بحرانی، نسبت به پیگیری موضوع از طریق فرمانداری اقدام کنند.
این عضو شورای شهر درباره حجم بالای آوارها و ضایعات به دنبال حملات هوایی گفت: در حال حاضر در این مرحله، آواربرداری اولیه صورت میگیرد که هدف آن بیرون آوردن مجروحین و شهدا از زیر آوار و همچنین خارج کردن لوازم اضطراری و ضروری مورد نیاز مردم است. در ادامه و در آینده، نسبت به آواربرداری کامل اقدام خواهد شد.
بابایی در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر می رسد بیشترین خرابی واحدهای مسکونی در منطقه چهار و منطقه پنج بوده است.
این عضو شورای شهر در پایان تأکید کرد: شهرداری به صورت کامل وظایف خود را انجام میدهد تا شهر همچنان در شرایط عادی باشد. به عنوان مثال، میادین میوه و تره بار و فروشگاههای شهروند و در حوزه خدمات شهری در حال انجام فعالیتهای خود هستند. همچنین، شهروندان میتوانند از طریق سامانه ۱۳۷ موضوعات خود را پیگیری کنند.