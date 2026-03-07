تخریب ۵۵۳۵ واحد مسکونی در حمله دشمنان

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از اهداف مورد حمله، اماکن غیرنظامی و زیرساخت‌های مرتبط با زندگی مردم بوده است.

وی افزود: میان این اهداف ۵۵۳۵ واحد مسکونی، ۱۰۴۱ واحد تجاری، ۱۴ مرکز درمانی، ۶۵ مدرسه و ۱۳ مرکز وابسته به جمعیت هلال احمر قرار دارند که بیانگر ابعاد گسترده خسارات واردشده به زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی است.

کولیوند ادامه داد: در جریان این حملات، تعدادی از خودرو‌های امداد و نجات نیز آسیب دیده است و متأسفانه شماری از امدادگران جمعیت هلال احمر حین انجام مأموریت‌های امدادرسانی مصدوم شده‌اند.

رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، حمله به مراکز غیرنظامی از جمله منازل مسکونی، مراکز درمانی، مدارس و همچنین نیرو‌ها و تجهیزات امدادی به‌طور صریح ممنوع است و تمامی طرف‌های درگیر موظف به احترام و حفاظت از این اماکن و نیرو‌ها هستند. از نهاد‌های بین‌المللی، سازمان‌های بشردوستانه و مدافعان حقوق بشر انتظار می‌رود برای حفاظت از جان غیرنظامیان، تأمین امنیت امدادگران و تضمین احترام به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه اقدامات فوری و مؤثر انجام دهند.

وی گفت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با بسیج کامل ظرفیت‌های امدادی خود همچنان کنار مردم آسیب‌دیده حضور دارد و خدمات کمک رسانی، اسکان اضطراری و حمایت‌های بشردوستانه بدون وقفه در مناطق آسیب‌دیده ادامه دارد.

