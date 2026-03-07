شهادت سه دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

شهادت سه دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی در پی شهادت سه دانشجوی این دانشگاه، به خانواده و بازماندگان ایشان، جامعه دانشگاهی و نخبگان کشور تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش   ایلنا،  در پی حملات اخیر دشمن اسرائیلی _ آمریکایی, «نرجس پور شیرازی»، دانشجوی دکتری رشته ریاضی که مشغول نگارش رساله دکتری خود بود و همچنین مجتبی عباسی، دانش آموخته رشته مهندسی برق و احمدرضا قدبیگی، دانش‌آموخته رشته مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی به فیض شهادت رسیدند.

این دانشگاه, شهادت پرافتخار دانش‌آموختگان نخبه، بسیجیان جهادگر و از یادگاران حرکت‌های جهادی و خادمانه که راه نورانی شهدای وطن را ادامه دادند، به خانواده محترم و بازماندگان ایشان، جامعه دانشگاهی و نخبگان کشور تبریک و تسلیت گفت.

