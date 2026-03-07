به گزارش ایلنا، اداره سلامت گوش و شنوایی دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با هدف افزایش آگاهی عمومی و کاهش آسیب‌های شنوایی در شرایط بحران، راهنمای جامع مراقبت از سلامت گوش و شنوایی را منتشر کرد.

این راهنمای آموزشی مجموعه‌ای از توصیه‌های علمی و کاربردی برای پیشگیری از آسیب‌های شنوایی در شرایطی مانند وقوع انفجار و صداهای بسیار شدید را در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد.

در این راهنما بر اقدام‌های فوری در لحظه خطر تأکید شده است؛ از جمله اینکه افراد در صورت احتمال انفجار، دهان خود را کمی باز نگه دارند، با کف دست‌ها گوش‌ها را بپوشانند و دور از شیشه‌ها و دیوارهای بتنی روی زمین دراز بکشند تا شدت آسیب ناشی از موج انفجار کاهش یابد.

در بخش دیگری از این راهنما توصیه‌هایی ویژه برای کاربران سمعک و کاشت حلزون ارائه شده است. بر این اساس، کاربران سمعک باید در صورت شنیدن صدای انفجار یا احساس خطر، بلافاصله سمعک را از گوش خارج کرده و خاموش کنند تا از تقویت بیش از حد صداهای مخرب و آسیب بیشتر به باقی‌مانده شنوایی جلوگیری شود. همچنین به افراد دارای کاشت حلزون توصیه شده است در چنین شرایطی پردازشگر خارجی دستگاه را خاموش کرده و آن را در محفظه محافظ قرار دهند.

این راهنما همچنین به مراقبت از کودکان، نوزادان و مادران باردار در شرایط انفجار پرداخته و استفاده از محافظ‌های شنوایی برای کودکان، توجه به وضعیت بدن هنگام شنیدن صدای انفجار و پرهیز از اقدامات خودسرانه مانند تمیز کردن گوش با اجسام تیز پس از حادثه را از جمله نکات مهم برشمرده است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در ادامه این توصیه‌ها تأکید شده است که در صورت بروز علائمی مانند کاهش شنوایی، وزوز گوش یا خونریزی از گوش، افراد باید حداکثر تا ۲۴ ساعت به پزشک مراجعه کنند. همچنین استراحت در محیط آرام و دوری از صداهای بلند برای کمک به بازسازی سلول‌های شنوایی توصیه شده است.

