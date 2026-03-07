پاسخگویی به بیش از ۲۴ هزار تماس در سامانه ۴۰۳۰
رئیس جمعیت هلالاحمر از پاسخگویی به بیش از ۲۴ هزار تماس در سامانه ۴۰۳۰ خبر داد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به نقش مهم خدمات مشاورهای در ارتقای سلامت روان و افزایش تابآوری اجتماعی، از ارائه گسترده خدمات مشاورهای از طریق سامانه ۴۰۳۰ خبر داد.
بر این اساس جمعیت هلالاحمر با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و متخصصان داوطلب این جمعیت، تا ساعت ۲۲:۳۰ روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۴، سامانه مشاورهای ۴۰۳۰ توانسته است خدمات گستردهای را به هموطنان عزیز در سراسر کشور ارائه دهد. بر اساس این گزارش، کارشناسان و مشاوران این سامانه تاکنون به ۲۴ هزار و ۸۶۰ تماس پاسخ دادهاند و در مجموع ۹۸ هزار و ۴۷۵ دقیقه مشاوره تخصصی ارائه شده که معادل ۱۶۴۱ ساعت خدمات مشاورهای است.
رئیس جمعیت هلالاحمر با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی تیمهای تخصصی و مشاوران این سامانه اظهار داشت: سامانه ۴۰۳۰ یکی از بسترهای مهم ارائه خدمات حمایتی و مشاورهای به مردم است که با هدف تقویت سلامت روان، افزایش تابآوری فردی و اجتماعی و حمایت از هموطنان در شرایط مختلف فعالیت میکند.
وی افزود: افزایش دسترسی مردم به خدمات مشاورهای، بهویژه در شرایط بحرانها و چالشهای اجتماعی، نقش مهمی در کاهش اضطراب، ارتقای آگاهی عمومی و توانمندسازی خانوادهها دارد و جمعیت هلالاحمر تلاش میکند با توسعه این خدمات، گامی مؤثر در مسیر ارتقای سلامت روان جامعه بردارد.
کولیوند همچنین تأکید کرد که این خدمات با بهرهگیری از مشاوران متخصص و نیروهای آموزشدیده ارائه میشود و هدف اصلی آن حمایت روانی–اجتماعی از شهروندان و افزایش سطح تابآوری جامعه است.
در پایان، وی از تمامی هموطنان خواست در صورت نیاز به دریافت خدمات مشاورهای و راهنماییهای تخصصی، از طریق تماس با سامانه ۴۰۳۰ از خدمات رایگان این مجموعه بهرهمند شوند.