زاکانی:
هیچ ضربهای نمیتواند تهران را زمینگیر کند
شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به بازدید از روند خدماترسانی در پایتخت با وجود حملات صهیونیستی- آمریکایی تاکید کرد: هیچ ضربهای تهران را زمینگیر نمیکند.
به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: " این روزها از نقاط مختلف تهران بازدید میکنم. از محلات آسیبدیده تا مراکز خدماترسانی و… برخی لحظات و قابها سرشار از انگیزه و قدرت است.
تهران خط مقدم نبرد با استکبار است ولی به پشتوانه ایمان و تلاش همین جوانان و نوجوانان زنده و پویاست و هیچ ضربهای نمیتواند آن را زمینگیر کند. "