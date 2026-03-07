آخرین وضعیت جادههای کشور
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور صبح امروز گفت: در حال حاضر ترافیک سنگین در محور هراز در مسیر شمال به جنوب محدوده سهراهی چلاو گزارش شده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلینیا در توضیح بیشتر افزود: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محور هراز در مسیر جنوب به شمال نیز تردد بدون مشکل و به صورت روان در جریان است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: بر اساس گزارشهای دریافتی، محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
سرهنگ قلینیا با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی گفت: در حال حاضر محورهای پونل – خلخال، هشتگرد – طالقان و پاتاوه – دهدشت مسدود هستند.
وی همچنین درباره محورهای دارای انسداد فصلی اظهار کرد: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک – بلده نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.
سرهنگ قلینیا با توصیه به رانندگان گفت: رانندگان پیش از آغاز سفر حتما از آخرین وضعیت جادهها اطلاع کسب کنند، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را رعایت کنند.
به گزارش پلیس راهور ، وی افزود: همچنین از عجله و شتاب در رانندگی پرهیز کرده و در طول مسیر به هشدارها و توصیههای پلیس راه توجه داشته باشند تا سفری ایمن برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.