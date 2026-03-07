۲۵۰۰ نفر از معتمرین از مرز زمینی وارد کشور شدند

به گزارش ایلنا، با توجه به آغاز جنگ تحمیلی و بسته شدن مسیرهای هوایی کشورمان از روز نهم اسفندماه، برنامه ریزی برای بازگشت معتمرین ایرانی از سوی سازمان حج و زیارت و با همکاری وزارت حج و عمره عربستان، حج و عمره عراق و همچنین با توجه به تجربه بازگشت حجاج در حج تمتع قبل، به صورت مناسب انجام پذیرفت.

با دستور رییس سازمان حج و زیارت و تاکید بر بازگشت ایمن و سلامت معتمرین به کشور به سرعت ستادهایی در عربستان، پایانه مرزی عرعر (پایانه مرزی عربستان -عراق)، کشور عراق، پایانه مرزی شلمچه و استان‌های مقصد زائران انجام پذیرفت.

طبق برنامه ریزی‌ها محل‌های استراحت در طول مسیر بازگشت زمینی، کشور عراق و پایانه مرزی شلمچه تدارک دیده شد و همچنین تیم‌های پزشکی برای نیاز زایران به درمان نیز استقرار یافتند تا افراد در سلامت کامل به کشور بازگردند.

براساس همین تدابیر قرار شد حدود ۹هزار عمر گزار ایرانی که سرزمین وحی حضور داشته‌اند بعد از انجام اعمال عمره و دریافت کامل خدمات به میهن اسلامی بازگردند که فرایند بازگشت کامل همه زایران نیز حدود ۹روز به طول می‌انجامد.

در همین رابطه گروه‌های اول و دوم و سوم زایران ایرانی که روزهای گذشته به کشورمان اعزام شده بودند با سلامت به شهرهای خود رسیدند. اعزام گروه‌های بعدی نیز در ساعات و روزهای آتی ادامه دارد.

روند بازگشت نیز بدین گونه است که ابتدا زائران از مدینه النبی به مرز «عر عر» مرز زمینی عربستان -عراق منتقل شده و سپس به مرز شلمچه انتقال یافته و از این پایانه مرزی نیز به مقصدهای استانی رهسپار می‌گردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گفتنی است تمامی خدمات لازم برای تسهیل بازگشت زایران اندیشیده شده و همه نیروها علی الخصوص نمایندگان دفاتر حج استانها در پایانه مرزی شلمچه حضور دارند تا در کنار زایران باشند و خدمات لازم را ارایه دهند.

انتهای پیام/