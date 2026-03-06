شمار شهدای مدافع سلامت در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ۱۰ نفر رسید

بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پی حملات موشکی اخیر رژیم‌های قاتل و کودک کش آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، تا عصر روز جمعه، ۱۵ اسفندماه، ۱۰ نفر از کارکنان فداکار حوزه سلامت به شهادت رسیدند؛ افرادی که عمر خود را در مسیر خدمت به سلامت مردم سپری کردند.

اسامی این شهدای گرانقدر به شرح زیر است:

شهیده رباب دهدشتی از کارشناسان رادیولوژی بیمارستان حاج محمود حاج حیدر شهرستان لامرد

شهید علی عبداللهی، کارشناس عملیاتی ناحیه غرب اورژانس استان تهران

شهید دکتر علی آریا، دستیار سال سوم ارتوپدی بیمارستان سینا تهران

شهید دکتر محمدرضا عباسی، فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در شهر مهران

شهیده عاطفه سهرابی، سرپرستار بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان حضرت فاطمه(س) خمین

شهیدان هوشنگ ترک علیا و سجاد چرخنده از کارشناسان عملیاتی پایگاه زیبا شهر اورژانس شیراز

شهید حسن محمدی از نیروهای واحد بیماری های واگیر مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز

شهیدان دکتر محمد مهرابی و دکتر عبداله اصل علوان از شهدای ارتش در ناو دنا و پدافند بندر شهیدطاهری بوشهر.

