رییس کل سازمان نظام پزشکی اعلام کرد

تمدید اعتبار پروانه مطب پزشکان و دندانپزشکان تا پایان فروردین ۱۴۰۵

تمدید اعتبار پروانه مطب پزشکان و دندانپزشکان تا پایان فروردین ۱۴۰۵
رئیس کل سازمان نظام پزشکی از تمدید یک‌ماهه اعتبار پروانه مطب پزشکان، دندانپزشکان و سایر اعضای جامعه پزشکی که در اسفند ماه منقضی می‌شود، خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، با اشاره به شرایط فعلی کشور و ضرورت تسهیل ارائه خدمات درمانی به مردم، اعلام کرد: به منظور تسهیل در ارائه خدمت پزشکان، دندانپزشکان و سایر اعضای محترم جامعه پزشکی به مردم عزیز، اعتبار پروانه مطب‌هایی که تاریخ انقضای آن‌ها در اسفند ماه است، به طور خودکار تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ تمدید شده و دارای اعتبار خواهد بود.

وی افزود: این تصمیم با هدف جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات درمانی و فراهم کردن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت اعضای جامعه پزشکی اتخاذ شده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: بنابراین تمامی پروانه مطب‌هایی که در اسفند ماه منقضی می‌شوند، بدون نیاز به اقدام فوری از سوی پزشکان، تا پایان فروردین ۱۴۰۵ معتبر خواهند بود.

