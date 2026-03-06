تمدید اعتبار پروانه مطب پزشکان و دندانپزشکان تا پایان فروردین ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، با اشاره به شرایط فعلی کشور و ضرورت تسهیل ارائه خدمات درمانی به مردم، اعلام کرد: به منظور تسهیل در ارائه خدمت پزشکان، دندانپزشکان و سایر اعضای محترم جامعه پزشکی به مردم عزیز، اعتبار پروانه مطب‌هایی که تاریخ انقضای آن‌ها در اسفند ماه است، به طور خودکار تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ تمدید شده و دارای اعتبار خواهد بود.