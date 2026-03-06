استاندار تهران در بازدید از سردخانه‌های ذخیره میوه شب عید اعلام کرد: با پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که از ماه‌های گذشته انجام شده، بیش از ۵ هزار تن سیب و پرتقال برای ایام پایانی سال در استان تهران ذخیره‌سازی شده و این اقدام در کنار ذخایر کافی کالاهای اساسی نشان می‌دهد دولت با آمادگی کامل پای کار تأمین نیازهای مردم ایستاده است.

به گفته محمدصادق معتمدیان، علاوه بر تأمین بیش از نیاز میوه شب عید، انبارهای ذخیره کالاهای اساسی نیز به‌صورت پراکنده و غیرمتمرکز در سراسر استان پیش‌بینی شده تا در هر شرایطی امکان توزیع سریع و بدون اختلال برای همه شهرها و شهرستان‌ها فراهم باشد، همچنین شبکه توزیع میوه شب عید از طریق میادین میوه و تره‌بار تهران، تعاون روستایی خواهد شد تا شهروندان بتوانند محصولات باکیفیت را با قیمت مناسب تهیه کنند.

براساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، پیام مدیریت استان روشن است: ذخایر کافی است، شبکه توزیع فعال است و هیچ نگرانی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم وجود ندارد.