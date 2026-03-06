امنیت در مرزها/ خرید و اجاره و حرکت مشکوک را گزارش کنید

وی افزود: تحلیل داده‌های مرکز داده‌های ما این نشان را دارد که روز به روز اضطراب، استرس و ترس در سرزمین‌های اشغالی حاکم است و در ازای آن شور، امید و وحدت در ایران اسلامی حاکم شده است.

فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: ما در انتظامی کشور در سه حوزه مرزبانی، راهور و انتظامی مشغول خدمت به مردم عزیزمان هستیم. مردم عزیز بدانند مرزبانان غیور جمهوری اسلامی در انتظامی کشور در سنگرهای خود با تجهیزات کافی آماده و دست به ماشه هستند. ابلاغ شده است که با هرگونه توطئه برخورد محکم و قاطعانه داشته باشند که تا به امروز الحمدلله امنیت در همه مرزهای ما حاکم است.

رادان با اشاره به وضعیت امنیتی در شهرها گفت: در درون شهرها نیز پلیس و بسیج در امنیت مردم در کنار هم مشغول خدمت هستند و از کوی و برزن و میدان مردم دفاع جانانه انجام می‌دهند. این در حالی است که مردم ما باید مطمئن باشند که شبانه‌روز را ما بر خود حرام کرده‌ایم تا بتوانیم امنیت مردم را برقرار کنیم.

وی با اشاره به اقدامات پلیس در فضای مجازی افزود: در فضای مجازی نیز با کسانی که اقدام به تشویش اذهان می‌کنند برخورد قاطعانه انجام داده‌ایم و این موضوع همچنان در دست اقدام است و نخواهیم گذاشت وحدتی که مردم با خون هزاران شهید به دست آورده‌اند با تشویش اذهان از بین برود.

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه دو نکته را مورد تأکید قرار داد و گفت: نخست اینکه مردم بدانند آن‌هایی که منازل خود را ترک کرده‌اند، پلیس در کوی و برزن آماده حفاظت از اموال آنان است. بنده نیز با توجه به شرایط جنگی دستور تیر برای برخورد با سارقان احتمالی را داده‌ام و چنانچه به تور همکاران ما برخورد کنند با آنان برخورد خواهد شد.

رادان افزود: اما دو نکته به نظر می‌رسد قوی‌تر از حضور پلیس و حتی قوی‌تر از لانچرهای ارتش و سپاه در دفاع باشد؛ نخست حضور مردم که انصافاً روز به روز این حضور گسترده‌تر می‌شود. من از مردم درخواست دارم همچنان حضور میدانی یا خیابانی خود را تقویت کنند و آن را ترک نکنند.

وی ادامه داد: نکته دوم نیز تشکر از صدا و سیمای قهرمان و اصحاب رسانه است. لانچرهای فرهنگی صدا و سیما باعث شده حرکت نیروهای مسلح در جهت دفاع از مردم فزونی یابد و لازم می‌دانم از آنان تشکر کنم.

فرمانده کل انتظامی کشور همچنین تأکید کرد: از مردم درخواست می‌کنم هرگونه حرکت نامشروع، حضور مشکوک و یا خرید و اجاره‌های مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند و همچنان در صحنه باقی بمانند؛ چراکه حضور مردم آرامش‌بخش است و می‌تواند نابودی دشمن را به همراه داشته باشد.

وی در پایان گفت: مردم مرزنشین ما نیز در کنار مرزبانان قرار گرفته‌اند. من اطمینان می‌دهم که رهبر شهیدمان با همراهی امتی از شهدا و همراهی نیروهای مسلح شهید رفتند تا شفاعت پیروزی کنند و ان‌شاءالله پیروزی قطعی نزدیک خواهد بود.