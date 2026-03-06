رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد
تأمین پایدار دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک در کشور
رئیس سازمان غذا و دارو در سفر به قم با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای مدیریت شرایط خاص، از تداوم و پایداری تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، شیرخشک و سایر فرآوردههای سلامتمحور در کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو، در سفر به استان قم ضمن بازدید از مراکز درمانی، در جریان آخرین وضعیت خدماترسانی به مجروحان قرار گرفت و روند ارائه خدمات درمانی را از نزدیک بررسی کرد.
وی در جلسهای با رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با گرامیداشت یاد و خاطره قائد و رهبر شهید، از رشادت مردم و رزمندگان در دفاع از کشور و همراهی همیشگی آنان با آرمانهای انقلاب قدردانی کرد و گفت: مردم ایران در این مسیر همواره بینظیر بودهاند و باید قدردان این همراهی و ایستادگی باشیم.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای مدیریت شرایط ویژه، توضیحاتی درباره تأمین مستمر دارو، تجهیزات پزشکی، شیرخشک و سایر فرآوردههای سلامتمحور ارائه کرد و افزود: سازمان غذا و دارو از پیش، پیشبینیها و هماهنگیهای لازم را برای چنین شرایطی انجام داده است.
براساس گزارش وبدا، پیرصالحی همچنین با اشاره به بهرهگیری از تجارب دوره جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد: تدابیر لازم برای پایداری زنجیره تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و سایر اقلام حیاتی حوزه سلامت اتخاذ شده تا روند ارائه خدمات درمانی در کشور بدون وقفه ادامه یابد.