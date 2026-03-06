تأمین پایدار دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک در کشور

وی در جلسه‌ای با رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با گرامی‌داشت یاد و خاطره قائد و رهبر شهید، از رشادت مردم و رزمندگان در دفاع از کشور و همراهی همیشگی آنان با آرمان‌های انقلاب قدردانی کرد و گفت: مردم ایران در این مسیر همواره بی‌نظیر بوده‌اند و باید قدردان این همراهی و ایستادگی باشیم.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت شرایط ویژه، توضیحاتی درباره تأمین مستمر دارو، تجهیزات پزشکی، شیرخشک و سایر فرآورده‌های سلامت‌محور ارائه کرد و افزود: سازمان غذا و دارو از پیش، پیش‌بینی‌ها و هماهنگی‌های لازم را برای چنین شرایطی انجام داده است.

براساس گزارش وبدا، پیرصالحی همچنین با اشاره به بهره‌گیری از تجارب دوره جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد: تدابیر لازم برای پایداری زنجیره تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و سایر اقلام حیاتی حوزه سلامت اتخاذ شده تا روند ارائه خدمات درمانی در کشور بدون وقفه ادامه یابد.