رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد

تأمین پایدار دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک در کشور

رئیس سازمان غذا و دارو در سفر به قم با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت شرایط خاص، از تداوم و پایداری تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، شیرخشک و سایر فرآورده‌های سلامت‌محور در کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو، در سفر به استان قم ضمن بازدید از مراکز درمانی، در جریان آخرین وضعیت خدمات‌رسانی به مجروحان قرار گرفت و روند ارائه خدمات درمانی را از نزدیک بررسی کرد.

وی در جلسه‌ای با رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با گرامی‌داشت یاد و خاطره قائد و رهبر شهید، از رشادت مردم و رزمندگان در دفاع از کشور و همراهی همیشگی آنان با آرمان‌های انقلاب قدردانی کرد و گفت: مردم ایران در این مسیر همواره بی‌نظیر بوده‌اند و باید قدردان این همراهی و ایستادگی باشیم.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت شرایط ویژه، توضیحاتی درباره تأمین مستمر دارو، تجهیزات پزشکی، شیرخشک و سایر فرآورده‌های سلامت‌محور ارائه کرد و افزود: سازمان غذا و دارو از پیش، پیش‌بینی‌ها و هماهنگی‌های لازم را برای چنین شرایطی انجام داده است.

براساس گزارش وبدا، پیرصالحی همچنین با اشاره به بهره‌گیری از تجارب دوره جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد: تدابیر لازم برای پایداری زنجیره تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و سایر اقلام حیاتی حوزه سلامت اتخاذ شده تا روند ارائه خدمات درمانی در کشور بدون وقفه ادامه یابد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
