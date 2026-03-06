به گزارش ایلنا، فرآیند حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه آغاز خواهد شد.

بنا بر اعلام دانشگاه آزاد، برنامه زمان‌بندی فرآیند حذف و اضافه به تفکیک هر استان به شرح زیر است:

روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۴: واحدهای استان‌های اصفهان، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، کردستان، یزد، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، ایلام

روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴: کلیه واحدهای استان تهران

روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۴: کلیه واحدهای استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، قم، اردبیل، قزوین، البرز، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، مرکزی

روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴: کلیه واحدهای استان‌های گیلان، سمنان، زنجان، چهارمحال بختیاری، لرستان، کرمانشاه، گلستان

دانشجویان هر واحد دانشگاهی توجه داشته باشند:

نوبت اول هر فرآیند مربوط به ورودی ۱۴۰۲ و ماقبل از ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰

نوبت دوم هر فرآیند مربوط به ورودی ۱۴۰۳ از ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰

نوبت سوم هر فرآیند مربوط به ورودی ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰

توجه: تمام ورودی‌ها از ساعت ۲۰:۳۰ همان روز تا ۷ صبح روز بعد

