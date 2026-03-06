اعلام برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم دانشگاه آزاد اسلامی
برنامه زمانبندی جدید حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، فرآیند حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه آغاز خواهد شد.
بنا بر اعلام دانشگاه آزاد، برنامه زمانبندی فرآیند حذف و اضافه به تفکیک هر استان به شرح زیر است:
روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۴: واحدهای استانهای اصفهان، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، کردستان، یزد، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، ایلام
روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴: کلیه واحدهای استان تهران
روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۴: کلیه واحدهای استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان، قم، اردبیل، قزوین، البرز، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، مرکزی
روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴: کلیه واحدهای استانهای گیلان، سمنان، زنجان، چهارمحال بختیاری، لرستان، کرمانشاه، گلستان
دانشجویان هر واحد دانشگاهی توجه داشته باشند:
نوبت اول هر فرآیند مربوط به ورودی ۱۴۰۲ و ماقبل از ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰
نوبت دوم هر فرآیند مربوط به ورودی ۱۴۰۳ از ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰
نوبت سوم هر فرآیند مربوط به ورودی ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰
توجه: تمام ورودیها از ساعت ۲۰:۳۰ همان روز تا ۷ صبح روز بعد