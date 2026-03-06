خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام برنامه زمان‌بندی حذف و اضافه نیمسال دوم دانشگاه آزاد اسلامی

کد خبر : 1759213
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه زمانبندی جدید حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش ایلنا، فرآیند حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه آغاز خواهد شد. 

بنا بر اعلام دانشگاه آزاد، برنامه زمان‌بندی فرآیند حذف و اضافه به تفکیک هر استان به شرح زیر است: 

روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۴: واحدهای استان‌های اصفهان، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، کردستان، یزد، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، ایلام

روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴: کلیه واحدهای استان تهران

روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۴: کلیه واحدهای استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، قم، اردبیل، قزوین، البرز، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، مرکزی

روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴: کلیه واحدهای استان‌های گیلان، سمنان، زنجان، چهارمحال بختیاری، لرستان، کرمانشاه، گلستان

دانشجویان هر واحد دانشگاهی توجه داشته باشند: 

نوبت اول هر فرآیند مربوط به ورودی ۱۴۰۲ و ماقبل از ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰

نوبت دوم هر فرآیند مربوط به ورودی ۱۴۰۳ از ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰

نوبت سوم هر فرآیند مربوط به ورودی ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰

توجه: تمام ورودی‌ها از ساعت ۲۰:۳۰ همان روز تا ۷ صبح روز بعد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل