رئیس نهاد رهبری در دانشگاهها:
مسئولانی که در میانه جنگ از آتشبس حرف میزنند باید در عقل خود شککنند
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها گفت: مسئولانی که در میانه جنگ حرف از سازش و آتشبس میزنند باید در عقل خود شک کنند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها گفت: مسئولانی که در میانه جنگ حرف از سازش و آتشبس میزنند باید در عقل خود شک کنند.
وی افزود: چه توجیهی دارند که در برابر چشم خانوادههای شهدا و رزمندگان حرف از آتشبس میزنند؟
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها افزود: آیا سازشگران آتشبس قبلی را فراموش کردهاند؟ لابد بعد از آتشبس هم التماس مذاکره خواهید کرد؟ تجربه مذاکرههای قبلی را فراموش کردهاید؟
وی ادامه داد: باید در عقل آن سیاستورزی که از این صحنهها عبرت نمیگیرد شک کنیم.