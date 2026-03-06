به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها گفت: مسئولانی که در میانه جنگ حرف از سازش و آتش‌بس می‌زنند باید در عقل خود شک کنند.

وی افزود: چه توجیهی دارند که در برابر چشم خانواده‌های شهدا و رزمندگان حرف از آتش‌بس میزنند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها افزود: آیا سازشگران آتش‌بس قبلی را فراموش کرده‌اند؟ لابد بعد از آتش‌بس هم التماس مذاکره خواهید کرد؟ تجربه مذاکره‌های قبلی را فراموش کرده‌اید؟

وی ادامه داد: باید در عقل آن سیاست‌ورزی که از این صحنه‌ها عبرت نمی‌گیرد شک کنیم.

