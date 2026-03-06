در شرایط جنگی بازی با کودکان بهترین انتخاب است
در شرایط جنگ و اضطراب بازیهایی که نیاز به وسیله ندارند و ذهن کودک را از صدای محیط منحصر به «تمرکز بر بازی» میکنند، بهترین انتخاب هستند
به گزارش ایلنا، در اینجا ۵ بازی ساده و آرامبخش برای زمانهایی که لازم است حواس فرزندتان را از صدای انفجار و شرایط اضطراری پرت کند، آورده شده است:
۱. بازی «کارآگاه حواس» (۵-۴-۳-۲-۱)
این بازی برای کاهش اضطراب و برگرداندن تمرکز کودک به محیط اطراف عالی است. از کودک بخواهید به نوبت این موارد را پیدا کند:
- ۵ چیز که میبیند (مثلاً: پتو، چراغقوه، کفش بابا…)
- ۴ چیز که میتواند لمس کند (مثلاً: زبریِ فرش، نرمیِ لباسش…)
- ۳ صدا که میشنود (به جز صدای انفجار؛ مثل صدای نفسها، تیکتاک ساعت یا صدای پلاستیک خوراکی)
- ۲ چیز که بو میکند.
- ۱ چیز که مزه میکند.
۲. بازی «داستانسازی زنجیرهای»
یک نفر داستان را با یک جمله شروع میکند (مثلاً: یکی بود یکی نبود، یه خرگوش کوچولو بود که داشت میرفت مهمونی…) و نفر بعدی باید جمله دوم را بگوید. این کار را تا جایی ادامه دهید که به یک داستان خندهدار و طولانی برسید. این کار باعث فعال شدن خلاقیت و پرت شدن حواس از ترس میشود.
۳. بازی «حدس بزن من چی هستم؟» (بیستسوالی ساده)
یک حیوان یا یک وسیله در خانه را در ذهن خود انتخاب کنید و از کودک بخواهید با پرسیدن سوال (مثلاً: بزرگه؟ رنگش قرمزه؟ راه میره؟) حدس بزند شما به چه چیزی فکر میکنید. بعد نوبت را به او بدهید.
۴. بازی «پانتومیم یا ادای حیوانات»
در فضای کم هم میشود پانتومیم بازی کرد. از کودک بخواهید ادای یک حیوان یا یک کار (مثلاً مسواک زدن یا غذا خوردن) را در بیاورد و شما حدس بزنید. خندیدن در این بازی، بزرگترین پادزهر برای استرس است.
۵. بازی «جعبه خیالی»
دستانتان را طوری بگیرید که انگار یک جعبه نامرئی در دست دارید. به کودک بگویید: «توی این جعبه یه چیز خیلی جالب برات آوردم، حدس بزن چیه؟» او با دست زدن به فضای خالی (جعبه خیالی) و پرسیدن سوال، باید حدس بزند. این بازی برای کودکان کوچکتر (۳ تا ۶ سال) بسیار جذاب است.
یک نکته طلایی برای والدین:
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلال احمر، همراه داشتن یک «کیف آرامش» کوچک شامل یک عروسک محبوب، چند مداد رنگی و کاغذ، یا یک بسته کوچک از خوراکی مورد علاقه کودک، میتواند در لحظات سخت معجزه کند.