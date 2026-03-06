افزایش تعداد شهدای مدافع سلامت به 7 نفر

به گزارش ایلنا، در پی حملات موشکی اخیر رژیم‌های قاتل و کودک کش آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، تا صبح امروز جمعه، ۱۵ اسفندماه، ۷ نفر از کارکنان فداکار حوزه سلامت به شهادت رسیدند؛ افرادی که عمر خود را در مسیر خدمت به سلامت مردم سپری کردند.

شهیده رباب دهدشتی از کارشناسان رادیولوژی بیمارستان حاج محمود حاج حیدر شهرستان لامرد، شهید علی عبداللهی، کارشناس عملیاتی ناحیه غرب اورژانس استان تهران، شهید دکتر علی آریا، دستیار سال سوم ارتوپدی بیمارستان سینا، دکتر محمدرضا عباسی، فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در شهر مهران، شهیده عاطفه سهرابی، سرپرستار بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان حضرت فاطمه (س) خمین و همچنین هوشنگ ترک علیا و سجاد چرخنده از کارشناسان عملیاتی پایگاه زیبا شهر اورژانس شیراز از جمله شهدای این حملات بودند که در راه خدمت به مردم و نظام سلامت کشور جان خود را فدا کردند.

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی ضمن محکوم کردن این حملات، شهادت این ۷ نفر از اعضای خانواده بزرگ نظام سلامت را تسلیت گفت و تأکید کرد که جامعه پزشکی کشور همواره در خط مقدم خدمت به مردم ایستاده است.

به گزارش وبدا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در این پیام آورده است: شهادت مظلومانه جمعی از خدمتگزاران نظام سلامت در پی حملات جنایتکارانه رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی، موجب اندوه عمیق خانواده بزرگ سلامت کشور شد. این عزیزان که عمر و توان خود را در مسیر درمان، نجات جان بیماران و خدمت به مردم صرف کردند، در حالی به دیدار حق شتافتند که همچون دیگر مدافعان سلامت، نماد ایثار و مسئولیت‌پذیری بودند.

بی‌تردید یاد و نام این شهدای گرانقدر در حافظه جامعه پزشکی کشور ماندگار خواهد ماند و راه پرافتخار آنان در خدمت به مردم ادامه خواهد یافت.

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام، این ضایعه را به خانواده‌های محترم آنان، همکارانشان در مراکز درمانی و اورژانس کشور و جامعه بزرگ نظام سلامت تسلیت گفته و برای آنان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌کند.

