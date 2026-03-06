آسیب به ۶۵ مدرسه در حمله جنایتکاران اسراییلی آمریکایی

به گزارش ایلنا، حمیدرضا شاه حسینی؛ رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و حمیدرضا خان محمدی؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی مدارس کشور ظهر روز پنج شنبه ۱۴ اسفندماه از مدارس آسیب‌دیده حمله جنایتکاران اسراییلی آمریکایی بازدید کردند.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور در حاشیه بازدید از مدرسه علامه حلی منطقه شش تهران ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از هموطنان و دانش‌آموزان و معلمان، اظهار کرد: دانش‌آموزان بیگناه ما در حال تحصیل در داخل مدرسه به شهادت رسیدند که بسیار تاسف بار و قلب همه ما را به درد آورده است.

حمیدرضا شاه حسینی با محکوم نمودن حملات دشمنان به مدارس و مراکز علمی، افزود: اکنون وظیفه ما نوسازی و بازسازی مدارس آسیب دیده است‌، ‌تلاش می‌کنیم به کمک مردم محله، خیرین مدرسه‌ساز و همه هموطنان نیکوکار در سریع‌ترین زمان ممکن فضای مناسب برای دانش‌آموزان عزیز تأمین کنیم.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور نیز درحاشیه بازدید از مدرسه شهید محلاتی منطقه دوازده تهران حملات ناجوانمردانه دشمنان که منجر به شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از هموطنان شد را محکوم کرد و گفت‌: آنچه شاهد هستیم کینه دشمنان از پیشرفت ایران است ، دانش‌آموز آینده ایران است و هدف قرار دادن دانش‌آموزان عزیز یعنی هدف قرار دادن آینده ایران عزیز.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آسیب جزئی و کلی بیش از ۶۵ مدرسه در سراسر کشور تأکید کرد : وظیفه ما در مدار قرار گرفتن سریع واحد های آموزشی و استقرار فضایی امن همراه با آرامش برای ادامه تحصیل دانش آموزان است که برای دست یابی به این مقصود از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

خان محمدی با قدردانی حمایت های خیرین از نهضت مدرسه سازی، افزود : خیرین همیشه پیشگام بوده و تلاش‌های ارزشمندی در تأمین فضاهای مورد نیاز آموزشی کشور داشته اند، اکنون نیز خیرین مدرسه ساز با کمک مردم تمام تلاش خود را برای بازسازی و نوسازی مدارس آسیب دیده در جنگ ظالمانه اخیر به کار خواهند بست.

وی در پایان گفت: مردم عزیز ما همچون مشارکت در نهضت مدرسه سازی دولت چهاردهم ، می توانند در بازسازی و نوسازی مدارس آسیب دیده مشارکت کنند ،به همین منظور صفحه مشارکت در بازسازی این مدارس در سامانه بساز مدرسه پیش بینی شده است.

انتهای پیام/