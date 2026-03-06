به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان با صدور بخشنامه‌ای خطاب به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران، ضمن تسلیت شهادت قائد عظیم‌الشأن ملت ایران و امت اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان تهران را تا بازگشت شرایط کشور به حالت عادی اعلام کرد.

استاندار تهران با استناد به بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، هدف از این تصمیم را استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری عنوان کرد.

معتمدیان اعلام کرد: در راستای استفاده از ظرفیت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) مصوب هیأت وزیران، فعالیت کلیه بانوان شاغل در استان تهران تا اطلاع ثانوی به‌ صورت دورکاری خواهد بود.

وی افزود: همچنین فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی با حضور ۲۰ درصد از کارکنان به‌ صورت حضوری انجام می‌شود.

استاندار تهران در ادامه درباره نحوه فعالیت بانک‌ها نیز تصریح کرد: واحدهای پشتیبان ستادی و فنی بانک‌ها با ۲۰ درصد نیرو فعالیت خواهند داشت و شعب منتخب به صورت کشیک فعال خواهند بود و همچنین شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات دایر خواهند بود.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات در دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه‌هایی مانند مالیات و تأمین اجتماعی موظف‌اند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که ضمن عدم وقفه در انجام مأموریت‌ها، ذی‌نفعان با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات یا تأخیر در دریافت خدمات مواجه نشوند.

معتمدیان همچنین اعلام کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

استاندار تهران تأکید کرد: کلیه رده‌های مدیریتی استان تهران نیز از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌ها مکلف‌اند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در روند خدمت‌رسانی به مردم عزیز خللی ایجاد نشود و کارکنانی که از ظرفیت دورکاری استفاده می‌کنند، ضمن ارتباط مستمر با محل خدمت، در صورت نیاز دستگاه‌ها آمادگی لازم برای حضور در محل کار و ارائه خدمات را داشته باشند.

