فراخوان نیروهای بازنشسته و دانشجویان سال آخر علوم پزشکی در دستور کار قرار گرفته است

به گزارش ایلنا، فاطمه محمدبیگی، عضو کمیته دفاعی سلامت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از هموطنان و مدافعان کشور، اظهار داشت: کادر سلامت همواره در تمامی صحنه‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس هشت‌ساله، دوران کرونا، حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله و نیز در جنگ‌های اخیر، پا به پای نیروهای مسلح در کنار مردم حضور داشته‌اند و امروز نیز در خط مقدم خدمت‌رسانی قرار دارند.

وی با قدردانی از سفیدپوشان مدافع سلامت افزود: رسیدگی به مجروحان، امداد و نجات، انجام اعمال جراحی، بستری و درمان مصدومان، تامین خون مورد نیاز، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی و همچنین مراقبت از سلامت خانواده‌ها، مادران، کودکان، سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر در این ایام با جدیت دنبال می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اقدامات نظارتی و پشتیبانی مجلس در حوزه سلامت گفت: کمیسیون بهداشت از روزهای ابتدایی جنگ، کمیته دفاعی سلامت را که پیش‌تر در جنگ ۱۲ روزه نیز فعال بود، مجددا فعال کرد. اعضای کمیسیون با تقسیم کار ویژه، مسئولیت پیگیری حوزه‌های مختلف را برعهده گرفتند و هم‌زمان بر عملکرد وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان هلال احمر، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های همکار نظارت دارند.

محمدبیگی ادامه داد: بازدیدهای میدانی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی درمانی به‌ویژه مراکز آسیب‌دیده و بیمارستان‌های در معرض خطر انجام شده است. همچنین بازدید از مراکز امدادی و رصد آخرین وضعیت حملات در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰ بیمارستان و مرکز بهداشتی درمانی دچار آسیب شده‌اند، تصریح کرد: رسیدگی فوری به این مراکز، بازسازی و بازگرداندن آن‌ها به چرخه خدمت‌رسانی در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

عضو کمیته دفاعی سلامت همچنین به بازدید از معاونت غذا و دارو اشاره کرد و گفت: موضوع پیگیری مطالبات حوزه سلامت و سازمان غذا و دارو از طریق ریاست مجلس در حال انجام است و بنا به دستور رئیس مجلس، گزارش روزانه از وضعیت حوزه سلامت در شرایط جنگی به کمیسیون و ریاست مجلس ارائه می‌شود.

محمدبیگی اظهار داشت: پیگیری تامین مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی، به‌روزرسانی ذخایر استراتژیک دارو و همچنین پرداخت مطالبات پرسنلی وزارت بهداشت در دستور کار قرار دارد و در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام شده است.

وی افزود: وضعیت شرکت‌های تولیدکننده، توزیع‌کننده و پخش دارو، داروخانه‌ها و مراکز تولید تجهیزات پزشکی نیز مورد بررسی قرار گرفته و بازدیدهای میدانی از داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها ادامه دارد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به نشست با سازمان نظام پرستاری گفت: در این جلسه ضمن تقدیر از ایثار و حضور مقتدرانه پرستاران و پزشکان در شرایط جنگی، موضوعاتی همچون تسریع در پرداخت معوقات، کارانه‌ها، ساماندهی ساعت کاری و امکان دورکاری در برخی بخش‌ها مورد بحث و پیگیری قرار گرفت.

وی درباره وضعیت ذخایر خون کشور گفت: با حضور در برنامه‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی گسترده، شاهد افزایش مشارکت مردم در اهدای خون بوده‌ایم و خوشبختانه ذخایر خونی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد تا در صورت نیاز احتمالی، پاسخگوی مجروحان باشد.

محمدبیگی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در برخی مناطق افزود: به‌دلیل فشار کاری بالا و شرایط خاص جنگی، موضوع فراخوان نیروهای بازنشسته حوزه سلامت، فعالان بخش خصوصی و دانشجویان سال آخر رشته‌های علوم پزشکی برای همکاری داوطلبانه در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از فعالان بخش خصوصی شامل پزشکان، داروسازان و مدیران کلینیک‌ها خواست با باز نگه داشتن مطب‌ها، داروخانه‌ها و مراکز درمانی، به تداوم خدمت‌رسانی کمک کنند.

عضو کمیته دفاعی سلامت درباره تقویت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی در شهرهای هدف حمله اظهار داشت: با توجه به افزایش ماموریت‌های اورژانس و هلال احمر و مخاطرات موجود، تدوین و ابلاغ پروتکل‌های ویژه ایام جنگ در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است تا چالش‌های موجود مدیریت شود.

توجه ویژه به بیماران مزمن و گروه‌های پرخطر محمدبیگی در پایان با اشاره به تداوم درمان بیماران مزمن گفت: کمیسیون بهداشت در حال گفت‌وگو با معاونت درمان برای رسیدگی ویژه به بیماران سرطانی، دیالیزی، مادران باردار، سالمندان، افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های پرخطر است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای جلوگیری از اختلال در روند درمان این بیماران انجام شده و با جدیت پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در کنار وزارت بهداشت و مدافعان سلامت ایستاده است و هرگونه نیاز یا مشکل در حوزه سلامت را از جایگاه تقنینی و نظارتی پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/