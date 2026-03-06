برای تمامی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده پرونده خسارت تشکیل می‌شود

شهردار منطقه۴ تهران با تأکید بر حضور میدانی مدیران شهری در محدوده‌های آسیب‌دیده اعلام کرد: روند بازدید از املاک خسارت‌دیده و تشکیل پرونده برای جبران خسارات به‌صورت مستمر در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، سید محمد موسوی شهردار این منطقه اظهار کرد: مدیران و نیروهای اجرایی شهرداری به‌صورت میدانی در محدوده‌های آسیب‌دیده حضور دارند و بازدید تک‌پلاک از تمامی املاک خسارت‌دیده در حال انجام است تا میزان خسارات هر واحد به‌صورت دقیق بررسی و ثبت شود.

وی افزود: برای تمامی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده پرونده خسارت تشکیل می‌شود و پس از ارزیابی و رده‌بندی خسارات، روند جبران خسارت و بازسازی واحدها انجام خواهد شد. در این مسیر نیز شهرداری با کارشناسان رسمی دادگستری همکاری دارد تا ارزیابی‌ها با دقت و شفافیت کامل انجام شود.

موسوی با تأکید بر حمایت مدیریت شهری از شهروندان خاطرنشان کرد: مردم نگران خسارات وارد شده به منازل خود نباشند. جبران خسارات و نوسازی واحدهای آسیب‌دیده با همکاری شهرداری و دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد و مدیریت شهری در کنار شهروندان است.

شهردار منطقه۴ تهران ادامه داد: شهروندانی که منازل آن‌ها آسیب دیده و نیاز به اسکان موقت دارند می‌توانند با سامانه ۱۳۷ و انتخاب داخلی ۳ تماس بگیرند یا به شهرداری ناحیه محل سکونت خود مراجعه کنند. البته مدیران و نیروهای شهرداری در محدوده‌های آسیب‌دیده حضور دارند و در صورت عدم دسترسی به آن‌ها، شهروندان می‌توانند از این مسیرها برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

وی در پایان تأکید کرد: بازدید از املاک آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد و مدیریت بحران شهرداری منطقه۴ همزمان با اسکان اضطراری شهروندان، تشکیل پرونده خسارات و پیگیری روند بازسازی منازل به‌صورت فعال در حال خدمت‌رسانی به مردم است.

