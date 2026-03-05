به گزارش ایلنا، سید محمدباقر جعفری، مدیر کل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان گفت: اکثر دانشجویان بین‌المللی که در کشورهای نزدیک اقامت دارند، با توجه به تعطیلی دانشگاه‌ها، کشور را ترک کرده‌اند. دانشجویان بین‌المللی که از مسیرهای دورتری مانند کشورهای آفریقایی هستند و به‌دلیل نبود مرز زمینی و بسته بودن فضای هوایی امکان خروج ندارند، در خوابگاه‌ها اسکان داده شده‌اند.

وی ادامه داد: هر دانشگاه این دانشجویان را در یک خوابگاه متمرکز کرده است. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها موظف هستند در ایام تعطیلات تابستان تعطیلات عید نوروز نیز به دانشجویان بین‌الملل خوابگاه ارائه دهند.

مدیر کل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان گفت: ما به دانشگاه‌ها نامه زده‌ایم تا برای دانشجویانی که امکان سفر دارند، تسهیلات لازم برای رفت فراهم شود و برای دانشجویانی که امکان رفتن ندارند، دانشگاه‌ها تسهیلات ارائه کنند. همچنین در صورت نیاز، هماهنگی‌های لازم برای جابه‌جایی این دانشجویان بین دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و دانشگاه مازندران برای تأمین امنیت کامل آنها انجام خواهد شد.

وی گفت: براساس این‌گزارش، اخیرا سازمان امور دانشجویان اعلام‌کرد که با هماهنگی پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، خروج دانشجویان خارجی از مرزهای زمینی کشور بدون نیاز به مجوز امکان‌پذیر شد؛ دانشگاه‌ها موظف به همکاری کامل با این فرآیند هستند.

