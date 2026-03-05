حمله به ۳ مجموعه ورزشی و تفریحی شهرداری تهران و ساختمان اصلی شهرداری منطقه ۱۸

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در کانال تلگرامی خود نوشت: « در کنار ورزشگاه ١٢ هزارنفری آزادی، سه مجموعه ورزشی و تفریحی شهرداری تهران هم در مناطق جنوبی و محروم پایتخت با موشک‌های آمریکا و رژیم صهیونسیتی مورد «مداخله بشردوستانه» قرار گرفت؛ پارک آبی آزادگان در جنوب بزرگراه آزادگان ، استادیوم ورزشی شهیدان اسماعیلی در منطقه ١٨ و سالن ورزشی شهید اسکندرلو در منطقه ۱۵ - صبح امروز نیز ساختمان اصلی شهرداری منطقه ۱۸ نیز مورد حمله قرار گرفت.»