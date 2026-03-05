به گزارش ایلنا، احمد صادقی در بازدید از سازمان بهشت زهرا (س) با محکوم کردن جنایات و حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره هدفش از این بازدید گفت: این بازدید به منظور خدا قوت به همکاران و نیز بررسی فرایند ویژه که برای تدفین شهدای این ایام در نظر گرفته شده، صورت گرفت.



صادقی ادامه داد: برای اولین بار کلیه دستگاه های خدمت رسان در حوزه تدفین نظیر پزشک قانونی ،تشخیص هویت، انگشت نگاری، تشخیص دی ان ای یک‌جا تجمیع و متمرکز شده اند تا در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی شهدا صورت گیرد.



عضو شورای شهر تهران افزود: خانواده های گرامی شهدای عزیز دیگر نیازی نیست برای شناسایی شهدا به پزشکی قانونی مراجعه کنند و کلیه مراحل شناسایی تا تدفین در خود بهشت زهرا(س) صورت می گیرد.



وی افزود: در بهشت زهرا(س) قاضی از قوه قضاییه نیز مستقر هستند و کارها به صورت متمرکز در کوتاهترین زمان ممکن انجام می شود.



صادقی اظهار کرد: شهدا در قطعه ۴۲تدفین می شوند و همکاران خدوم سازمان ۲۴ ساعت و شبانه روزی مشغول خدمت رسانی به خانواده های معزز شهدا هستند.