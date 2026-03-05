در بازدید عضو شورای شهر از بهشت زهرا عنوان شد
تمرکز تمامی دستگاههای خدمت رسان درامر تدفین دربهشت زهرا/ شناسایی شهدا در کوتاهترین زمان
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: با تمرکز کلیه دستگاه های ذیمدخل در امر تدفین، خانوادههای معزز شهدا تنها باید به بهشت زهرا(س) مراجعه کنند.
به گزارش ایلنا، احمد صادقی در بازدید از سازمان بهشت زهرا (س) با محکوم کردن جنایات و حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره هدفش از این بازدید گفت: این بازدید به منظور خدا قوت به همکاران و نیز بررسی فرایند ویژه که برای تدفین شهدای این ایام در نظر گرفته شده، صورت گرفت.
صادقی ادامه داد: برای اولین بار کلیه دستگاه های خدمت رسان در حوزه تدفین نظیر پزشک قانونی ،تشخیص هویت، انگشت نگاری، تشخیص دی ان ای یکجا تجمیع و متمرکز شده اند تا در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی شهدا صورت گیرد.
عضو شورای شهر تهران افزود: خانواده های گرامی شهدای عزیز دیگر نیازی نیست برای شناسایی شهدا به پزشکی قانونی مراجعه کنند و کلیه مراحل شناسایی تا تدفین در خود بهشت زهرا(س) صورت می گیرد.
وی افزود: در بهشت زهرا(س) قاضی از قوه قضاییه نیز مستقر هستند و کارها به صورت متمرکز در کوتاهترین زمان ممکن انجام می شود.
صادقی اظهار کرد: شهدا در قطعه ۴۲تدفین می شوند و همکاران خدوم سازمان ۲۴ ساعت و شبانه روزی مشغول خدمت رسانی به خانواده های معزز شهدا هستند.
بنابراین گزارش، احمد صادقی به همراه پرویز سروری نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران، مهدی پیرهادی رییس کمیسیون سلامت،خدمات شهری و محیط زیست، علیرضا نادعلی نایب رییس کمیسیون فرهنگی و احمد علوی رییس ستاد سمن های شورای اسلامی شهر تهران از سازمان بهشت زهرا(س) بازدید کردند.