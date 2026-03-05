انتظامی حوادث ۱۴ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۳:۳۷

پیکر شهید «علی عبدالهی» مأمور اورژانس تهران تشییع شد

پیکر شهید «علی عبدالهی» از همکاران پرتلاش ناحیه غرب اورژانس استان تهران که حین انجام وظیفه و خدمت‌رسانی به هموطنان جان خود را از دست داد، امروز (پنجشنبه) با حضور جمعی از مسئولان، همکاران و خانواده آن مرحوم تشییع و در آرامگاه ابدی به خاک سپرده شد.