پیکر شهید «علی عبدالهی» مأمور اورژانس تهران تشییع شد
پیکر شهید «علی عبدالهی» از همکاران پرتلاش ناحیه غرب اورژانس استان تهران که حین انجام وظیفه و خدمترسانی به هموطنان جان خود را از دست داد، امروز (پنجشنبه) با حضور جمعی از مسئولان، همکاران و خانواده آن مرحوم تشییع و در آرامگاه ابدی به خاک سپرده شد.
به گزارش ایلنا، در این آیین، حاضران با ادای احترام به مقام این نیروی فداکار اورژانس، از سالها تلاش و ایثار وی در مسیر خدمت به مردم قدردانی کردند.
شهید عبدالهی از نیروهای خدوم اورژانس استان تهران بود که در حین مأموریت و انجام وظیفه جان خود را فدای خدمت به هموطنان کرد.
گفتنی است همکاران و مسئولان اورژانس استان تهران با حضور در این مراسم، یاد و خاطره این نیروی ایثارگر را گرامی داشته و بر ادامه راه خدمترسانی صادقانه به مردم تأکید کردند.