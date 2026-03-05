پیکر شهید «علی عبدالهی» مأمور اورژانس تهران تشییع شد

پیکر شهید «علی عبدالهی» مأمور اورژانس تهران تشییع شد
پیکر شهید «علی عبدالهی» از همکاران پرتلاش ناحیه غرب اورژانس استان تهران که حین انجام وظیفه و خدمت‌رسانی به هموطنان جان خود را از دست داد، امروز (پنجشنبه) با حضور جمعی از مسئولان، همکاران و خانواده آن مرحوم تشییع و در آرامگاه ابدی به خاک سپرده شد.

به گزارش ایلنا، در این آیین، حاضران با ادای احترام به مقام این نیروی فداکار اورژانس، از سال‌ها تلاش و ایثار وی در مسیر خدمت به مردم قدردانی کردند.

شهید عبدالهی از نیروهای خدوم اورژانس استان تهران بود که در حین مأموریت و انجام وظیفه جان خود را فدای خدمت به هموطنان کرد.

گفتنی است همکاران و مسئولان اورژانس استان تهران با حضور در این مراسم، یاد و خاطره این نیروی ایثارگر را گرامی داشته و بر ادامه راه خدمت‌رسانی صادقانه به مردم تأکید کردند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
