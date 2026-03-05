تخریب سالن دوازده هزار نفری آزادی در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، سالن دوازده هزار نفری آزادی در جریان حملات امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی به شدت آسیب دید و تخریب شد. دفتر مجموعه ورزشی آزادی نیز در طبقه همکف تالار دوازده هزار نفری قرار داشت. موج این انفجار آسیب جدی نیز به استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی که روبه‌روی سالن دوازده هزار نفری قرار دارد، وارد کرد. رژیم منحوس صهیونیستی با همکاری آمریکا، از روز نخست تجاوز به ایران اسلامی در جنایتی آشکار، اقدام به حمله وحشیانه به مراکز غیرنظامی اعم از مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، سازمان‌ها و مراکز خدماتی شهری و مراکز ورزشی کرده است.

