به گزارش ایلنا به نقل از شهر، در پی حمله وحشیانه امریکا و رژیم صهیونیستی، ساختمان شهرداری منطقه ۱۸ تهران به طور کامل تخریب شد. شهرداری‌ نهادی خدمت‌رسان است و این حمله نشان از دروغ‌پردازی دشمنان ایران در حمله به اماکن نظامی دارد. نیروهای امداد و نجات، خدمات شهری و آتش‌نشان بلافاصله بعد از انفجار در محل حاضر شده مشغول آواربرداری هستند. در حمله به ساختمان شهرداری منطقه ۱۸ تهران، کسی آسیب ندید.

