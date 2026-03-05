ساختمان شهرداری منطقه ۱۸ تهران به طور کامل تخریب شد

در پی حمله وحشیانه امریکا و رژیم صهیونیستی، ساختمان شهرداری منطقه ۱۸ تهران به طور کامل تخریب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، در پی حمله وحشیانه امریکا و رژیم صهیونیستی، ساختمان شهرداری منطقه ۱۸  تهران به طور کامل تخریب شد. شهرداری‌ نهادی خدمت‌رسان است و این حمله نشان از دروغ‌پردازی دشمنان ایران در حمله به اماکن نظامی دارد. نیروهای امداد و نجات، خدمات شهری و آتش‌نشان بلافاصله بعد از انفجار در محل حاضر شده مشغول آواربرداری هستند. در حمله به ساختمان شهرداری منطقه ۱۸  تهران، کسی آسیب ندید.

