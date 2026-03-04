عیادت رئیس سازمان محیط زیست از مجروحان حملات اخیر در بیمارستان فیروزگر تهران
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در بیمارستان فیروزگر تهران، از مجروحان و آسیبدیدگان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان عیادت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری صبح امروز با حضور در این مرکز درمانی، ضمن گفتوگو با کادر پزشکی و پرستاری، در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمان مصدومان قرار گرفت.
وی در این بازدید با ابراز همدردی با خانوادههای آسیبدیدگان، بر ضرورت بسیج همه ظرفیتهای ملی برای حمایت از مجروحان و تسریع در روند درمان آنان تأکید کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از تلاشهای شبانهروزی تیمهای درمانی قدردانی و بر آمادگی این سازمان برای هرگونه همکاری و پشتیبانی در چارچوب وظایف قانونی خود تأکید کرد.
در این بازدید، مسئولان بیمارستان گزارشی از اقدامات درمانی انجامشده و خدمات ارائهشده به مصدومان ارائه کردند.