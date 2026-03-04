به گزارش ایلنا و بنابر اعلام وبدا، در این اطلاعیه آمده است: «شهروندان گرامی ایران عزیز، همکاران سربلند تیم ملی سلامت

اول:

بر خود فرض می‌دانیم که در پنجمین روز تجاوز دشمن به کشورمان به رسم ادب و همدلی از همه شما قدردانی کنیم که شرایط را برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مجروحان و بیماران فراهم ساخته‌اید.

دوم:

هیچ زبانی توان قدردانی از تیم ملی سلامت را ندارد. موج پیام‌های منتشرشده در رسانه‌های مختلف، گواه رشادت‌های شبانه‌روزی شماست. این همت و غیرت در تاریخ پرافتخار این سرزمین برای همیشه ماندگار خواهد شد.

سوم:

اهالی رسانه داخلی و خارجی به‌ویژه خبرنگاران حوزه سلامت، همگام با دردها و رنج‌های مردم در این جنگ تحمیلی، رزمندگان خط مقدم روایتگری سلامت‌اند. وظیفه خود می‌دانیم صمیمانه از میدان‌داری حرفه‌ای این عزیزان تقدیر کنیم.

چهارم:

بیماران مزمن و سایر عزیزانی که به هر دلیل نیازمند خدمات درمانی می‌شوند، نگران مراجعه به مراکز درمانی نباشند. تمامی این مراکز به صورت شبانه‌روزی، ضمن ارائه خدمات به مجروحان، پذیرای بیماران اورژانسی، غیراورژانسی و مزمن نیز هستند. مدیریت تعادل خدمات مطابق دستورالعمل‌ها به روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی واگذار شده است.

پنجم:

به مردم شریف ایران اطمینان می‌دهیم باتوجه به ذخایر راهبردی مناسب، در حوزه دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی کمبودی وجود ندارد. با توجه به جابه‌جایی جمعیت به مناطق امن، سهمیه‌های توزیعی متناسب با شرایط جدید تنظیم شده تا کمترین دغدغه‌ای ایجاد نشود. از صبوری و همراهی شما سپاسگزاریم.

ششم:

بازنشستگان و داوطلبانی که آمادگی خود را برای خدمت و حضور در بیمارستانها اعلام کرده‌اند، سرمایه ارزشمند نظام سلامت‌اند. در صورت نیاز، نحوه به‌کارگیری این عزیزان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هفتم:

با دستور مؤکد وزیر بهداشت و با توجه به هماهنگی شکل‌گرفته، طی هفته آینده و تا پایان سال، بخش دیگری از مطالبات همکاران و شرکت‌های حوزه سلامت در بخش‌های دولتی و خصوصی پرداخت خواهد شد.

هشتم:

گزارش‌های دریافتی از استان‌های مهاجرپذیر نشان‌دهنده بروز برخی مشکلات در حوزه دیالیز بود. ضمن قدردانی از صبوری بیماران اعلام می‌شود با بهره‌گیری از تجربه جنگ ۱۲ روزه، دستگاه‌های مورد نیاز به این استان‌ها ارسال شده و با ورود به مدار خدمت، مشکل برطرف شده است.

نهم:

تمامی داوطلبانی که مایل به تمدید طرح تعهد خدمت نیروی انسانی خود هستند، می‌توانند تا سه ماه در تمامی رشته‌ها نسبت به تمدید اقدام کنند.

دهم:

معاونان و روسای محترم دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی علاوه بر پیگیری مستمر امور جاری، با حضور میدانی در بیمارستان‌ها از مجروحان عیادت خواهند کرد تا مسائل احتمالی به‌سرعت به سطوح مدیریتی بالاتر منتقل و رسیدگی شود.

یازدهم:

مراقبت‌های بهداشتی از جمله خدمات مادران باردار، سلامت مادر و کودک و بیماران مزمن، به‌ویژه در شهرهای مهاجرپذیر، بدون وقفه در حال ارائه است. تنها طی پنج روز گذشته، ۲۷ زایمان موفق در میان مادران بارداری که طی مدت جنگ به استان‌های شمالی کشور مسافرت کرده‌اند، ثبت شده که نشانه تداوم جریان زندگی در ایران است. همچنین با وجود اصابت ۲۶۵ موشک به استان بوشهر، کارکنان خدوم سلامت با تعهدی مضاعف به خدمت‌رسانی ادامه داده‌اند.

دوازدهم:

در صورت قطعی یا اختلال اینترنت و سامانه‌های الکترونیکی، نسخه‌نویسی و ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای به‌صورت دستی انجام خواهد شد و تمامی مراکز درمانی و داروخانه‌ها موظف به پذیرش نسخه‌های کاغذی و ارائه خدمات بدون محدودیت هستند. در مواردی که اقلام دارویی مشمول استعلام شناسه رهگیری از سامانه تیتک باشند، استعلام از طریق کارتابل داروخانه در سامانه انجام و سپس دارو تحویل خواهد شد.

سیزدهم:

پس از اعلام رسمی شرایط اضطرار از سوی سازمان غذا و دارو از طریق بسترهای اطلاع‌رسانی معتبر، تحویل دارو بدون استعلام برخط انجام می‌شود تا وقفه‌ای در روند درمان ایجاد نشود. اطلاعات لازم شامل کد ملی بیمار، نوع بیمه، کد نظام پزشکی و شناسه رهگیری اقلام ثبت و پس از پایان شرایط اضطرار، استعلام در سامانه مربوطه انجام خواهد شد.

چهاردهم:

هموطنان گرامی، در صورتی که فاقد پوشش بیمه سلامت هستید یا اعتبار بیمه شما منقضی شده است، می‌توانید با مراجعه به سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت به نشانی csp. ihio. gov. ir یا تماس با شماره ۱۶۶۶ و یا مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت و اداره‌کل بیمه سلامت استان یا شهرستان خود، نسبت به دریافت یا تمدید پوشش بیمه اقدام نمایید.

حق بیمه برای دهک‌های درآمدی یک تا پنج، رایگان و برای دهک‌های شش تا نه (۹) با تخفیف اعمال می‎‌شود.

در پایان، بر خود فرض می‌دانیم به خانواده‌های معظم حدود ۹۰۰ شهید ملت بزرگ ایران در این روزها، به‌ویژه خانواده همکاران عزیزمان دکتر علی آریا، دستیار سال سوم ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خانم رباب دهدشتی، تکنسین رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، آقای علی عبداللهی، تکنسین اورژانس ۱۱۵ تهران و آقای دکتر محمدرضا عباسی، فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بابل در مهران که در حملات اخیر جان خود را فدا کردند، صمیمانه تسلیت عرض کنیم.

راهشان پررهرو و یادشان جاودان

تن ایران درست، سر ایرانی سلامت»



