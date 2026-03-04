عضو شورای شهر تهران اعلام کرد:
تدفین پیکر شهدای جنگ در قطعه ۴۲بهشت زهرا/اصابت مستقیم ۱۷ نقطه مسکونی پایتخت در حملات هوایی
عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: تدفین شهدای حملات صهیونیستی-آمریکایی در قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س) انجام میشود.
به گزارش ایلنا، مهدی بابایی از تداوم خدماترسانی سازمان بهشت زهرا (س) به خانواده شهدای حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تهران خبر داد و افزود: دفن شهدا همزمان با آغاز حملات علیه جمهوری اسلامی ایران، آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س) برای تدفین شهدا پیشبینی شده است، یادآور شد: جز پیکر شهدایی که به درخواست خانوادهها به شهرها و یا قطعات دیگر منتقل میشوند، تدفین پیکر دیگر شهدا در این قطعه انجام میشود.
بابایی با اعلام اینکه خدمات به خانواده شهدا به صورت رایگان ارائه میشود، خاطرنشان کرد: سازمان بهشت زهرا (س) به صورت مستمر در حال فعالیت و خدمترسانی به خانوادههای شهداست.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: دفن تعداد قابل توجهی از شهدا صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران همچنین از انجام ۱۷۰ عملیات آتشنشانی در پایتخت طی حملات روزهای گذشته رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران خبر داد.
بابایی با اشاره به عملیاتهای سازمان آتشنشانی شهرداری تهران از روز شنبه نهم اسفندماه جاری تا امروز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه در پایتخت، اظهار کرد: در طول این چند روز بیش از ۱۷۰ مأموریت توسط سازمان انجام و نیروها به مناطق آسیب دیده اعزام شدهاند.
وی با اعلام اینکه خوشبختانه در طول روزهای گذشته هیچ یک از آتشنشانان به شهادت نرسیدهاند و تلفات جانی در این بخش نداشتهایم، خاطرنشان کرد: چند مورد مصدومیت جزئی وجود داشته است و تجهیزات نیز در روزهای گذشته هیچگونه آسیبی ندیدهاند.
بابایی با اشاره به ادعاهای رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر اینکه نقاط مسکونی مورد هدف آنها نیستند، یادآور شد: با وجود تمام این ادعاها، در روزهای گذشته ۱۷ مورد اصابت مستقیم به مناطق مسکونی انجام شده است.
بر اساس گزارش سایت شهر، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: در مابقی بمبارانها و موشک بارانها با هدف مراکز نظامی نیز برخی واحدهای مسکونی آسیب جدی دیدهاند و متأسفانه شماری از شهروندان نیز در این حملات به شهادت رسیده و یا مجروح شدهاند.