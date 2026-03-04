چه اقداماتی برای کمک به فرد زیر آوار مانده باید انجام داد؟
جمعیت هلالاحمر در اطلاعیه آموزشی اقدامات حیاتی که برای نجات جان افراد زیر آوار گرفتار شده لازم است را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلالاحمر، در این اطلاعیه نکات مهم و اقدامات لازم برای نجات جان افرادی که زیر آوار گرفتار شدهاند، مطرح شده است، بطوریکه اگر متوجه شدید کسی از نزدیکان زیر آوار مانده، اولین وظیفه شما «سکوتِ مطلق در محیط» برای شنیدنِ علائم است.
همچنین باید تمام همسایگان را به سکوت دعوت کنید تا صدای ناله، ضربه یا تنفس فرد را ردیابی کنید.
در این شرایط به محض یافتن محل تقریبی، با صدای بلند و آرام با او صحبت کنید؛ به او اطمینان دهید که تنها نیست و نیروهای امدادی در راهند. این کار باعث جلوگیری از شوک عصبی و تنظیم ضربان قلب او میشود که برای زنده ماندن در فضای کماکسیژن حیاتی است.
همچنین از فرد گرفتار بخواهید به جای فریاد زدن، با ضربات منظم به یک جسم فلزی یا دیوار، حضور خود را تأیید کند.
از دیگر اقدامات عنوان شده این است که نام او را صدا بزنید و از او بخواهید اگر میتواند، وضعیتِ اعضای بدن خود را (آیا دست و پا را حس میکند؟) اعلام کند.
همچنین به یاد داشته باشید که در این مرحله، «ارتباط کلامی مستمر» قویترین طنابی است که او را به زندگی متصل نگه میدارد. اطلاعات دقیق از تعداد افراد گرفتار و محل حدودی آنها را فوراً به شماره ۱۲۵ یا ۱۱۲ اعلام کنید.