معاون پرستاری وزارت بهداشت از کودکان مجروح در مراکز درمانی عیادت کرد

معاون پرستاری وزارت بهداشت با حضور در یکی از مراکز درمانی، از کودکان مجروح در جریان تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان عیادت کرد و از نزدیک در جریان روند درمان و مراقبت‌های تخصصی آنان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، عباس عبادی در این بازدید، با حضور بر بالین کودکان مجروح و گفت‌وگو با خانواده‌های آنان، ضمن آرزوی شفای عاجل برای این بیماران، بر بسیج همه ظرفیت‌های پرستاری و درمانی برای ارائه خدمات مطلوب و مستمر تأکید کرد.

وی همچنین با ابلاغ سلام و خداقوت وزیر بهداشت به پرستاران، پزشکان و کارکنان این مرکز درمانی، از تلاش‌های شبانه‌روزی و متعهدانه کادر سلامت در مدیریت شرایط ناشی از حملات اخیر قدردانی کرد و گفت: جامعه پرستاری کشور همچون گذشته، در خط مقدم خدمت‌رسانی ایستاده و با روحیه‌ای جهادی، از سلامت مردم صیانت می‌کند.

در ادامه این بازدید، فرآیند رسیدگی به سایر بیماران بستری نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر حفظ کیفیت مراقبت‌های پرستاری، تقویت هماهنگی تیم درمان و تداوم ارائه خدمات ایمن و استاندارد تأکید شد.

