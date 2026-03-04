معاون پرستاری وزارت بهداشت از کودکان مجروح در مراکز درمانی عیادت کرد

به گزارش ایلنا، عباس عبادی در این بازدید، با حضور بر بالین کودکان مجروح و گفت‌وگو با خانواده‌های آنان، ضمن آرزوی شفای عاجل برای این بیماران، بر بسیج همه ظرفیت‌های پرستاری و درمانی برای ارائه خدمات مطلوب و مستمر تأکید کرد.

وی همچنین با ابلاغ سلام و خداقوت وزیر بهداشت به پرستاران، پزشکان و کارکنان این مرکز درمانی، از تلاش‌های شبانه‌روزی و متعهدانه کادر سلامت در مدیریت شرایط ناشی از حملات اخیر قدردانی کرد و گفت: جامعه پرستاری کشور همچون گذشته، در خط مقدم خدمت‌رسانی ایستاده و با روحیه‌ای جهادی، از سلامت مردم صیانت می‌کند.

در ادامه این بازدید، فرآیند رسیدگی به سایر بیماران بستری نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر حفظ کیفیت مراقبت‌های پرستاری، تقویت هماهنگی تیم درمان و تداوم ارائه خدمات ایمن و استاندارد تأکید شد.

