در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
فعالیت تمام وقت مراکز درمان اعتیاد؛ درخواست از بیماران برای مراجعه به مراکز و تهیه دارو
رئیس کانون درمانگران اعتیاد از بیماران مراجعهکننده به این مراکز خواست با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن وضعیت در روزهای بعد از تعطیلات عید، تا زمانی که مراکز ترک اعتیاد باز و مشغول فعالیت هستند، هر چه سریعتر به این مراکز مراجعه کرده و برای چند هفته خود دارو تهیه کنند.
علی غلامی؛ رئیس کانون درمانگران اعتیاد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از فعال بودن مراکز درمان اعتیاد کشور مانند سایر مراکز درمانی خبر داد و افزود: در این مدت هیچ یک از مراکز ما حتی برای یک روز هم تعطیل نشدند.
وی گفت: توصیه ما به مراکز درمان اعتیاد این بوده که تا آخرین روز سال به بیماران ارائه خدمت کنند تا اگر بیماران خواستند به تعطیلات بروند دچار مشکل نشوند. بنابراین در این روزهای جنگ هم تمام مراکز به صورت تمام وقت در حال فعالیت هستند.
او با بیان اینکه فعالیت مراکز درمان اعتیاد به صورت شبانهروزی نیست، عنوان کرد: این مراکز در تهران تا ساعت ۶ بعداز ظهر و در شهرستانها تا ساعت ۸ شب فعال بوده و به مراجعان ارائه خدمت میکنند.
رئیس کانون درمانگران اعتیاد با بیان اینکه در حال حاضر مراکز درمان اعتیاد با کمبود دارویی مواجه نیستند، افزود: داروهای ترک اعتیاد در سراسر مراکز کشور به شکل منظم توزیع شدهاند و مراکز هم در حال توزیع آنها بین بیماران هستند بنابراین به این لحاظ هیچ مشکلی وجود ندارد.
غلامی از بیماران مراجعهکننده به این مراکز خواست با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن وضعیت در روزهای بعد از تعطیلات عید، تا زمانی که مراکز ترک اعتیاد باز و مشغول فعالیت هستند، هر چه سریعتر و تا پیش از عید به این مراکز مراجعه کرده و برای چند هفته خود دارو تهیه کنند و ذخیره دارویی داشته باشند تا دچار کسری دارو نشوند. ما واقعا نمیدانیم بعد از عید قادر به ارائه خدمات در مراکز کشور هستیم یا نه.