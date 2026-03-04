خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راه اندازی سامانه تاکسی تلفنی در تهران

کد خبر : 1758475
لینک کوتاه کپی شد.

سامانه تاکسی تلفنی به صورت ویژه توسط سازمان تاکسیرانی شهر تهران راه اندازی شد.

به گزارش ایلنا، علی رحیمی مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرد: همزمان با پنجمین روز تجاوز جنایتکارانه اسرائیلی-آمریکایی به خاک میهن عزیزمان در راستای سرویس‌رسانی ویژه به شهروندان، سامانه تلفنی پاسخگویی به درخواست شهروندان جهت استفاده از خدمات تاکسی راه اندازی شده است. 

وی ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه کشوری و محدودیت‌های اینترنتی و تدابیر مراجع ذیصلاح به منظور ارائه خدمات بهتر و افزایش سطح رضایتمندی به شهروندان، این سازمان نسبت به راه اندازی سامانه جدید حمل و نقل که امکان درخواست خدمات تاکسی به صورت تلفنی را از طریق شرکت‌های تاکسیرانی تحت پوشش سازمان تاکسیرانی شهر تهران فراهم نموده، اقدام کرده است. 

بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، رحیمی تصریح کرد: ساز و کار این سامانه به این صورت است که شهروندان متقاضی استفاده از ناوگان تاکسی می‌توانند درخواست سفر خود را با شماره تلفن ۱۳۳ درخواست خود را اعلام کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکسی به منظور جا به جایی مسافران اقدام کنند. همچنین شهروندان هرگونه تخلف را به سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

