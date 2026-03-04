به گزارش ایلنا، علی جعفریان مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار داشت: اورژانس‌ها در آمادگی کامل قرار دارند و در تمامی مراکزی که بازدید میدانی انجام شد، همکاران در حال خدمت‌رسانی بودند. گروه‌های پزشکی و پرستاری به‌صورت کامل در آماده‌باش هستند و سیستم درمانی کشور این توان را دارد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مجروحانی که در حملات شدید و وحشیانه آسیب می‌بینند، خدمات ارائه کند.

وی افزود: در روزهای گذشته گزارشی مبنی بر وجود چالش جدی در رسیدگی به مجروحان در سطح کشور دریافت نشده و روند خدمت‌رسانی بدون اختلال ادامه دارد. تقریباً همه بیمارستان‌های تهران پذیرای مجروحان بوده‌اند.

مشاور عالی وزیر بهداشت درباره وضعیت بیمارستان‌های پایتخت نیز گفت: تمامی بیمارستان‌های تهران در ۴۸ ساعت گذشته پذیرای مجروح بوده‌اند هرچند تعداد پذیرش در مراکز مختلف متفاوت است. به‌عنوان مثال، ممکن است یک بیمارستان طی دو روز گذشته بیش از ۱۰۰ مجروح پذیرش کرده باشد و بیمارستانی دیگر ۱۰ مورد؛ اما مراجعه در اغلب مراکز وجود داشته است.

وی تصریح کرد: بیمارستان‌های جنرال (عمومی) به دلیل برخورداری از تمامی تخصص‌ها و ظرفیت‌های گسترده‌تر بیشتر مورد مراجعه قرار می‌گیرند. در یکی از مراکز بازدیدشده، طی ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۷۰ مجروح پذیرش شده و اقدامات درمانی آنان به‌طور کامل انجام گرفته است.

ظرفیت اورژانس‌ها برای مواجهه با حجم بالای مجروحان پیش‌بینی شده است

جعفریان در پاسخ به پرسشی درباره دستور رئیس‌جمهور به وزارت بهداشت برای آمادگی در برابر احتمال ورود حجم گسترده مجروحان، گفت: ساختار وزارت بهداشت به گونه‌ای است که بیمارستان‌ها به‌صورت خودکار و با اتکا به توان داخلی خود خدمات را ادامه می‌دهند و این یک مزیت مهم برای نظام سلامت کشور محسوب می‌شود. اغلب مراکز درمانی برای شرایط بحرانی آمادگی دارند.

وی ادامه داد: در شرایط جنگی، اقدامات درمانی قابل تعویق متوقف می‌شود و اولویت با رسیدگی به مجروحان است، بنابراین ظرفیت لازم برای پذیرش گسترده وجود دارد.

مشاور عالی وزیر بهداشت ادامه داد: در برخی بیمارستان‌ها تا ۱۰۰ تخت اورژانس پیش‌بینی شده که در صورت ورود ناگهانی شمار زیادی از مجروحان، امکان ارائه خدمات فوری فراهم باشد.

مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی گفت: سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌صورت روزانه وضعیت تامین اقلام مورد نیاز را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده کمبود اقدامات لازم برای جبران آن انجام می‌شود؛ خوشبختانه در این حوزه نیز چالش خاصی گزارش نشده است.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است در صورت ورود ناگهانی تعداد زیادی مجروح به یک مرکز درمانی، تراکم اولیه ایجاد شود، اما بر اساس بازدیدهای میدانی و گزارش‌های دریافتی، این شرایط به‌سرعت مدیریت شده و روند درمان بدون وقفه ادامه می‌یابد.

جعفریان خاطرنشان کرد: اتاق‌های عمل فعال هستند و متخصصان، دستیاران و کادر درمانی به‌طور کامل در حال فعالیت‌اند. بیمارستان‌ها ضمن حفظ فعالیت عادی خود، ظرفیت لازم برای پوشش شرایط ویژه را نیز در اختیار دارند.

آسیب‌های محدود برخی مراکز درمانی مانع خدمت‌رسانی نشده است

او درباره برخی آسیب‌های واردشده به مراکز درمانی نیز گفت: در تهران احتمال بروز چالش جدی در این زمینه بسیار کم است. در مواردی که بیمارستانی دچار آسیب شده، انتقال مجروحان به سایر مراکز به‌سرعت انجام شده و خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یافته است.

وی توضیح داد: اغلب آسیب‌ها ناشی از مجاورت با اهداف مورد حمله بوده و جنبه زیربنایی نداشته است. مواردی نظیر شکسته‌شدن شیشه‌ها، ورود گردوغبار یا دود که در صورت لزوم منجر به تخلیه موقت می‌شود. با توجه به تعدد بیمارستان‌ها در تهران، این موضوع مشکل جدی در ارائه خدمات ایجاد نخواهد کرد.

مشاور عالی وزیر بهداشت افزود: در شهرهایی که تنها یک بیمارستان فعال دارند، در صورت بروز آسیب، ممکن است شرایط پیچیده‌تر شود که برای این موارد نیز معاونت درمان وزارت بهداشت پروتکل‌های مشخصی تدوین کرده و راهنمایی‌های لازم به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارائه شده است.

وی با تاکید بر رصد روزانه وضعیت از سوی ستاد بحران وزارت بهداشت گفت: مدیریت شرایط متناسب با تحولات میدانی انجام می‌شود و هماهنگی‌های لازم به‌صورت مستمر در حال پیگیری است. وزیر بهداشت نیز به‌طور روزانه از مراکز درمانی بازدید کرده و با دانشگاه‌های علوم پزشکی در شهرهای مورد حمله در ارتباط مستقیم قرار دارد تا اقدامات لازم برای استمرار خدمت‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

به گزارش وبدا، جعفریان در پایان ابراز امیدواری کرد که با کاهش آسیب‌های عمومی، شمار مجروحان نیز به حداقل برسد و نظام سلامت بتواند همچنان با آمادگی کامل به وظیفه خود عمل کند.

