خدمات رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای مراسم وداع با رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: در این مراسم که از امشب چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه لغایت روز جمعه ۱۵ اسفند ماه به صورت شبانه روزی در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود، شرکت واحد ضمن تقویت خطوط عبوری و منتهی به محل مراسم، با برقراری سرویس های شبانه روزی از ۹ مبدأ و مسیر به شرح ذیل، دوستداران آن *رهبر شهید* را به مقصد پایانه شهید بهشتی جابه جا می کند.

مبادی به شرح زیر است:

*۱- میدان آزادی*

مسیر تردد: میدان آزادی - خیابان انقلاب اسلامی- میدان انقلاب اسلامی- کارگر شمالی-خیابان شهید فاطمی-میدان شهید فاطمی-خیابان ولیعصر( عج)-خیابان شهید مطهری-خیابان شهید علی اکبری- خیابان شهید بهشتی- مصلی حضرت امام (ره)-پایانه شهید بهشتی

*۲- پایانه خاوران*

مسیر تردد: بزرگراه بسیج- خیابان نیروی هوایی- خیابان دماوند- بزرگراه امام علی ع-بزرگراه شهید سلیمانی -خیابان سهروردی-مصلی حضرت امام (ره)-پایانه شهید بهشتی

*۳- میدان خراسان*

مسیر تردد: میدان خراسان - خیابان 17 شهریور- خیابان مجاهدین اسلام- خیابان ابن سینا-میدان سپاه- خیابان شریعتی- خیابان شهید بهشتی- مصلی حضرت امام (ره)- پایانه شهید بهشتی

*۴- میدان رسالت*

مسیر تردد: میدان رسالت- خیابان شهید مدنی- خیابان جانبازان غربی- میدان سبلان- خیابان شهید قدوسی- خیابان شهید بهشتی- مصلی حضرت امام (ره)- پایانه شهید بهشتی

*۵- شهرک شهید محلاتی*

مسیر تردد: شهرک شهید محلاتی- اتوبان امام علی (ع) - بزرگراه شهید سلیمانی- خیابان سهروردی- مصلی حضرت امام (ره)- پایانه شهید بهشتی

*۶- میدان راه آهن*

مسیر تردد: میدان راه آهن- خیابان ولیعصر( عج)-میدان ولیعصر (عج) - خیابان شهید مطهری -خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید علی اکبری - مصلی حضرت امام (ره) - پایانه شهید بهشتی

*۷- تهرانسر*

مسیر تردد: تهرانسر-بزرگراه شهید لشگری - میدان آزادی- بزرگراه شهید محمد علی جناح - بزرگراه شهید حکیم - بزرگراه شهید سلیمانی غرب- خیابان شهید قنبرزاده- مصلی حضرت امام (ره) - پایانه شهید بهشتی

*۸- شهر ری*

مسیر تردد: میدان شهر ری- میدان شهید غیبی - میدان نماز- کمربندی آزادگان- خیابان شهید رجایی- خیابان ولیعصر (عج)- خیابان شهید مطهری - خیابان شهید علی اکبری - مصلی حضرت امام (ره) - پایانه شهید بهشتی

*۹- میدان هفتم تیر*

مسیر تردد: میدان هفتم تیر- بزرگراه شهید مدرس شمال - بزرگراه شهید سلیمانی شرق- خیابان شهید قنبرزاده-مصلی حضرت امام (ره) - پایانه شهید بهشتی

روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پایان با ذکر این نکته که ناوگان ویژه معلولین و جانبازان معززی نیز پیش بینی شده، افزود: خدمات با بکارگیری توان و ظرفیت حداکثری ناوگان انجام خواهد شد و در تمام ساعات روز در خدمت شهروندان گرامی هستیم.

