در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
شهادت ۸۶۷ هموطن و آسیب جدی به ۱۱ مرکز درمانی/ دانشآموزان مینابی ۳۰ درصد از شهدا را تشکیل میدهند
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ۲۷ نفر از کادر درمان تاکنون به نحوهای مختلف آسیب دیدهاند که از این میان ۳ نفر به شهادت رسیدهاند.
حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت مراکز درمانی، بیماران و کادر درمان به خبرنگار ایلنا گفت: در حال حاضر اکثریت بیمارستانها و مراکز درمانی ما فعال بوده و در حال ارائه خدمت هستند. هیچ استاندارد جهانی درباره اینکه مراکز درمانی و بیمارستانی در کنار مراکز نظامی و انتظامی ساخته نشوند، وجود ندارد.
او توضیح داد: از زمان آغاز جنگ تا این لحظه به دلیل هدف گرفته شدن مراکز نظامی، انتظامی و دولتی، بیمارستان یا مرکز درمانی که در مجاوزت آنها قرار داشته هم به صورت مستقیم یا به صور غیرمستقیم مورد حمله قرار گرفته، در مواردی هم موشک در ورودی بیمارستانها به زمین خورده و باعث تعطیلی مرکز درمانی یا آسیب رساندن به شیشهها و ورودیها و بخشها، فرو ریختن تجهیزات و واهمه بیماران، همراهان آنها و کادر سلامت شده است.
حمله مستقیم به ۶ پایگاه اورژانس
سخنگوی وزارت بهداشت از مورد آسیب قرار گرفتن ۱۱ مرکز درمانی در کشور خبر داد و افزود: تا کنون ۴ دستگاه آمبولانس ما مشکل پیدا کردهاند که در دست تعمیر هستند و ۶ پایگاه اورژانس ۱۱۵ ما هم هدف قرار گرفتهاند، حمله به این پایگاهها مستقیم بوده و باعث شده که از رده خارج شوند. از آنجاییکه آمبولانسهای ما در این پایگاهها در حال مأموریت بودهاند، آسیبی ندیدند اما ۲ نفر از تکنسینها مجروح شدند.
به گفته کرمانپور ۲۷ نفر از کادر درمان ما تا حالا به نحوهای مختلف آسیب دیدهاند که از این میان ۳ نفر به شهادت رسیدهاند.
او ضمن عرض تسلیت به خانواده و همکاران شهدای کادر درمان اسامی آنها را هم اعلام کرد: «دکتر علی آریا» دستیار سال سوم ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان سینا، «آقای عبدالهی» تکنسین اورژانس که عصر روز گذشته حین مأموریت به شهادت رسید و «شهید رباب دهدشتی» از تکنسینهای رادیولوژی در شیراز به شهادت رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: با این اوصاف، همکاران من از اول جنگ تا این لحظه بیش از ۵۹۴۶ فرد مجروح را پذیرش کردهاند. این افراد یا با انواع آمبولانس، یا توسط مردم خودشان به مراکز درمانی منتقل شدهاند یا مجروح خودش را به مراکز درمانی رسانده است. از این تعداد ۲۱۸۴ نفر در حال حاضر بستری هستند، ۳۰۶۶ نفر ترخیص شدهاند، ۶۹۳ نفر هم در محل درمان گرفتند و ترخیص شدند. همچنین تا کنون ۴۹۸ عمل جراحی توسط همکاران اتاق عمل و پزشکان متخصص انجام شده که ممکن است این اعمال بارها هم تکرار شده و خدمترسانی ادامه پیدا بکند.
زنان ۱۲ درصد ازجانباختگان را تشکیل دادهاند
او از شهادت ۸۶۷ نفر از هموطنانمان در جریان حملات اخیر هم خبر داد و گفت: بیش از ۱۲ درصد از جانباختگان را زنان تشکیل دادهاند. آمار کودکان جانباخته البته در میان دو گروه جنسیتی زنان و مردان تقسیم شدهاند، اما اگر تنها حدود ۲۰۰ کودک به شهادت رسیده در میناب را در نظر بگیریم همین عدد ۳۰ درصد از شهدا را تشکیل میدهد.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت هیچ استاندارد جهانی برای عدم ساخت بیمارستان و مرکز درمانی در کنار مراکز نظامی وجود ندارد و تنها استاندارد موجود در این زمینه در دسترس بودن این مراکز برای مردم است که بیمارستانهای ما از نظر دسترسپذیری در شرایط خوبی قرار دارند. این موضوع که یک مرکز نظامی در کنار مرکز درمانی باشد را ما انتخاب نمیکنیم. وقتی به بیمارستان آسیب میرسد نشاندهنده این است که نیروی حملهکننده، استانداردهای جهانی را رعایت نمیکند. نیروهای متخاصم باید توجه کنند که یک مرکز درمانی و بیمارستانی در نقطه هدف قرار دارند. اما متاسفانه کنوانسیونهای بینالمللی در این زمینه زیرپا گذاشته میشود. در حال حاضر هم طرف مقابل به هیچ اصلی پایبند نیست و صرف اینکه یک منطقه نظامی را هدف قرار داده وجود بیمارستان و بیمار را نادیده میگیرد.