به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران شامگاه سه شنبه در یک برنامه تلویزیونی با تشریح اقدامات انجام‌شده در هفته‌های اخیر گفت: هیچ نگرانی از بابت تأمین کالاهای اساسی در استان وجود ندارد و تمهیدات لازم برای ماه‌های آینده نیز پیش‌بینی شده است.

استاندار تهران با بیان اینکه مدیریت شرایط فعلی بر سه محور «تأمین»، «توزیع» و «نظارت» متمرکز شده است، گفت: با توجه به جایگاه تهران به‌عنوان شاهراه ریلی و جاده‌ای کشور، انتقال کالا از بنادر و مبادی ورودی به‌صورت عادی ادامه دارد.

او افزود: بر اساس اصول پدافند غیرعامل، پراکندگی ذخایر کالا در سطح استان انجام شده و نیازهای ماه‌های آینده نیز ذخیره‌سازی شده است.

معتمدیان با اشاره به وضع بازار مواد پروتئینی گفت: روزانه بیش از دو هزار تن مرغ گرم وارد استان تهران می‌شود و شبکه توزیع نیز فعال است.

به گفته او، نظارت‌ها برای جلوگیری از احتکار یا افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها تشدید شده است.

او درباره وضع نان نیز توضیح داد: بیش از ۱۰ هزار نانوایی در استان فعال است.

به گفته استاندار تهران، در روزهای ابتدایی افزایش تقاضا باعث ایجاد صف‌هایی شد، اما با سه‌شیفته شدن فعالیت نانوایی‌ها و تخصیص سهمیه آرد مازاد، شرایط به حالت عادی بازگشته است.

وی همچنین اعلام کرد: در چارچوب تدابیر پدافندی، برای نانوایی‌ها سوخت دوم پیش‌بینی شده تا در صورت بروز اختلال در شبکه انرژی، روند تولید نان متوقف نشود.

استاندار تهران از راه‌اندازی ۵۰ «روستابازار» در استان خبر داد و گفت: این مراکز با همکاری بخش تعاون روستایی ایجاد شده‌اند تا محصولات به‌صورت مستقیم و با قیمتی ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از بازار عرضه شود.

به گفته او، تعداد این مراکز در روزهای آینده به ۱۰۰ واحد افزایش خواهد یافت.

معتمدیان همچنین به حوزه خدمات زیرساختی اشاره کرد و گفت: ۵۲۰ گروه عملیاتی در بخش برق استان با تجهیزات کامل آماده خدمت‌رسانی هستند تا در صورت بروز قطعی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل را برطرف کنند.

به گفته او، در حوزه آب نیز هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

استاندار تهران درباره جبران خسارات احتمالی ناشی از حملات یا حوادث اخیر گفت شهروندان خسارت‌دیده در تهران می‌توانند به مدیریت بحران شهرداری مراجعه کنند و پرونده تشکیل دهند و در سایر شهرستان‌ها نیز فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مسئول پیگیری هستند.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آنچه «اقدامات تخریبی دشمن در مناطق مسکونی» خواند، گفت: هدف این اقدامات ایجاد ناامنی روانی است، اما دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان با آمادگی کامل در حال فعالیت‌اند.

استاندار تهران در پایان تأکید کرد: تصمیم‌گیری‌ها با هدف حفظ آرامش عمومی و تأمین پایدار نیازهای شهروندان انجام می‌شود و روند خدمات‌رسانی در استان بدون وقفه ادامه دارد.

