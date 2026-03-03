شهادت کارشناس اورژانس استان تهران حین خدمت رسانی به مردم در حملات موشکی

اورژانس استان تهران از شهادت یک پرسنل این سازمان حین خدمت رسانی به مردم در پی حملات موشکی امروز خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی اورژانس استان تهران اعلام کرد: یکی از کارشناسان فداکار اورژانس استان تهران در حین انجام مأموریت خدمت رسانی به مردم شریف به فیض شهادت نائل آمد.

علی عبداللهی از کارشناسان عملیاتی ناحیه غرب اورژانس استان تهران، در پی حملات وحشیانه موشکی اسرائیل و آمریکای جنایتکار در حین خدمت رسانی، جان خود را در راه نجات هموطنان فدا کرد و به درجه رفیع شهادت رسید و آسمانی شد.

یاد و نام این شهید خدمت در خانواده بزرگ اورژانس و در میان مردم قدردان ایران همواره ماندگار خواهد بود.

