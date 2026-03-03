شهادت کارشناس اورژانس استان تهران حین خدمت رسانی به مردم در حملات موشکی

علی عبداللهی از کارشناسان عملیاتی ناحیه غرب اورژانس استان تهران، در پی حملات وحشیانه موشکی اسرائیل و آمریکای جنایتکار در حین خدمت رسانی، جان خود را در راه نجات هموطنان فدا کرد و به درجه رفیع شهادت رسید و آسمانی شد.

یاد و نام این شهید خدمت در خانواده بزرگ اورژانس و در میان مردم قدردان ایران همواره ماندگار خواهد بود.