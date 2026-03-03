همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یونسکو بمباران مدرسه میناب را محکوم کرد

یونسکو در پیامی نوشت: بمباران یک مدرسه ابتدایی در جریان حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نقض فاحش قوانین بشردوستانه است.

به گزارش ایلنا، سازمان یونسکو در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از تأثیر حملات نظامی که تاکنون ادامه دارد، ابراز و خاطرنشان کرد که دانش‌آموزان در مکانی که به یادگیری اختصاص داده شده است، تحت حمایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه قرار دارند و حملات علیه مؤسسات آموزشی، دانش‌آموزان و معلمان را به خطر می‌اندازد و حق آموزش را تضعیف می‌کند. 

یونسکو به جمع کثیری از نهادها از سراسر سیستم سازمان ملل متحد و مقامات ارشد از جمله «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل پیوست تا حملات نظامی علیه ایران را محکوم کند. 

بر اساس این گزارش، «ملاله یوسف‌زی»، سفیر صلح سازمان ملل متحد و برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد که از بمباران این مدرسه و جان باختن ده‌ها کودک بی‌گناه وحشت‌زده شده است.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل