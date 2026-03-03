یونسکو بمباران مدرسه میناب را محکوم کرد
یونسکو در پیامی نوشت: بمباران یک مدرسه ابتدایی در جریان حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نقض فاحش قوانین بشردوستانه است.
به گزارش ایلنا، سازمان یونسکو در بیانیهای نگرانی عمیق خود را از تأثیر حملات نظامی که تاکنون ادامه دارد، ابراز و خاطرنشان کرد که دانشآموزان در مکانی که به یادگیری اختصاص داده شده است، تحت حمایت قوانین بینالمللی بشردوستانه قرار دارند و حملات علیه مؤسسات آموزشی، دانشآموزان و معلمان را به خطر میاندازد و حق آموزش را تضعیف میکند.
یونسکو به جمع کثیری از نهادها از سراسر سیستم سازمان ملل متحد و مقامات ارشد از جمله «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل پیوست تا حملات نظامی علیه ایران را محکوم کند.
بر اساس این گزارش، «ملاله یوسفزی»، سفیر صلح سازمان ملل متحد و برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد که از بمباران این مدرسه و جان باختن دهها کودک بیگناه وحشتزده شده است.