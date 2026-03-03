تمدید خودکار پروانه فعالیت مؤسسات دارای مجوز از بهزیستی تا اطلاع ثانوی

به گزارش ایلنا، پروانه فعالیت مؤسساتی که مجوز خود را از سازمان بهزیستی دریافت کرده‌اند و در مرحله تمدید یا در آستانه انقضا قرار دارند به صورت خودکار و تا اطلاع ثانوی تمدید می‌شود.

به گفته سید حسن موسوی چلک رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی، این تصمیم در چارچوب مصوبه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اتخاذ و به ادارات کل استانی ابلاغ شده است.

موسوی چلک گفت: هدف از این اقدام، جلوگیری از وقفه در فعالیت مراکز و تشکل‌های همکار و تسهیل روند ارائه خدمات به افراد تحت پوشش و سایر دریافت‌کنندگان خدمات بهزیستی در شرایط فعلی است.

بر اساس این تصمیم تمامی مؤسسات، مراکز و سازمان‌های غیردولتی دارای مجوز که اعتبار پروانه آن‌ها رو به پایان است، بدون نیاز به طی فرآیند اداری تمدید، مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود.

موسوی چلک بیان کرد: این تمدید تا اطلاع ثانوی اعمال می‌شود و در صورت لزوم درباره تعیین بازه زمانی مشخص برای آن در آینده تصمیم‌گیری خواهد شد.

براساس گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، وی تأکید کرد: سازمان‌های غیردولتی همکار همواره از شرکای اصلی این نهاد در ارائه خدمات اجتماعی بوده‌اند و این تصمیم با هدف حمایت و تداوم همکاری با آن‌ها اتخاذ شده است.

