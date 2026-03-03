تمدید خودکار پروانه فعالیت مؤسسات دارای مجوز از بهزیستی تا اطلاع ثانوی

تمدید خودکار پروانه فعالیت مؤسسات دارای مجوز از بهزیستی تا اطلاع ثانوی
رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی کشور از تمدید خودکار پروانه فعالیت مؤسسات دارای مجوز از سازمان بهزیستی کشور خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف تسهیل ارائه خدمات و حمایت از مراکز همکار در شرایط کنونی اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا، پروانه فعالیت مؤسساتی که مجوز خود را از سازمان بهزیستی دریافت کرده‌اند و در مرحله تمدید یا در آستانه انقضا قرار دارند به صورت خودکار و تا اطلاع ثانوی تمدید می‌شود. 

به گفته سید حسن موسوی چلک رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی، این تصمیم در چارچوب مصوبه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اتخاذ و به ادارات کل استانی ابلاغ شده است. 

موسوی چلک گفت: هدف از این اقدام، جلوگیری از وقفه در فعالیت مراکز و تشکل‌های همکار و تسهیل روند ارائه خدمات به افراد تحت پوشش و سایر دریافت‌کنندگان خدمات بهزیستی در شرایط فعلی است. 

بر اساس این تصمیم تمامی مؤسسات، مراکز و سازمان‌های غیردولتی دارای مجوز که اعتبار پروانه آن‌ها رو به پایان است، بدون نیاز به طی فرآیند اداری تمدید، مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود. 

موسوی چلک بیان کرد: این تمدید تا اطلاع ثانوی اعمال می‌شود و در صورت لزوم درباره تعیین بازه زمانی مشخص برای آن در آینده تصمیم‌گیری خواهد شد. 

براساس گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، وی تأکید کرد: سازمان‌های غیردولتی همکار همواره از شرکای اصلی این نهاد در ارائه خدمات اجتماعی بوده‌اند و این تصمیم با هدف حمایت و تداوم همکاری با آن‌ها اتخاذ شده است.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
