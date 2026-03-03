لزوم تعیین و تجهیز مدارس واجد شرایط جهت اسکان/ تعیین مدت‌زمان اسکان میهمانان در جنگ

لزوم تعیین و تجهیز مدارس واجد شرایط جهت اسکان/ تعیین مدت‌زمان اسکان میهمانان در جنگ
مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به شرایط جنگی موجود، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های استان‌ها برای اسکان فرهنگیان و عموم مردم تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، فردین یاوری در اطلاعیه‌ای اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی موجود، انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در استان، ضمن تشکیل و فعال‌سازی ستاد اسکان و با رعایت موارد مشروحه ذیل، ترتیبی اتخاذ شود تا تمامی ظرفیت‌های اسکان و خدمات بهداشتی – درمانی در اختیار فرهنگیان و عموم مردم قرار گیرد: 

۱- برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت بر تشکیل و ساماندهی ستادهای اسکان در سطح استان، شهرستان‌ها و مناطق با نظر مسئولین ارشد استان (استاندار و…) 

۲- رعایت کامل اصول ایمنی و امنیتی با همکاری حراست ادارات کل آموزش و پرورش و هماهنگی با نهادهای امنیتی برون‌سازمانی 

۳- برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات برای شناسایی، تعیین و تجهیز مدارس واجد شرایط جهت اسکان و همچنین بهره‌گیری از مراکز آموزشی – رفاهی و مراکز بهداشتی – درمانی برای خدمت‌رسانی به فرهنگیان و عموم مردم با رعایت بند یک همین اطلاعیه 

۴- ایجاد هماهنگی مؤثر با واحدهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی به‌منظور استفاده حداکثری از کلیه امکانات و ظرفیت‌های موجود در سطح استان

۵- نظارت مستمر بر نحوه اجرای فعالیت‌های اسکان و تشکیل واحدهای نظارتی به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات و رسیدگی فوری به مشکلات احتمالی

۶- نصب اطلاعیه شامل شماره تلفن‌های ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات میهمانان در تمامی محل‌های اسکان. 

۷- تعیین مدت‌زمان اسکان میهمانان در شرایط جنگی بر عهده ستاد اسکان استان بوده و با توجه به شرایط و مقتضیات، تصمیم‌گیری شود. 

۸- ارائه گزارش روزانه از وضعیت اسکان، ظرفیت‌های فعال، تعداد میهمانان پذیرش‌شده و مسائل و چالش‌های موجود به دبیرخانه مرکزی، مطابق با سازوکار اعلامی

بدیهی است در شرایط حساس کنونی، انسجام، سرعت عمل، دقت در اجرا و رعایت کرامت مراجعان، از الزامات اساسی در ایفای مسئولیت‌های محوله خواهد بود.

