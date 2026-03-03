جانشین پلیس راه راهور خبر داد:

بازگشایی دوطرفه جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال

جانشین پلیس راه راهور فراجا از بازگشایی دوطرفه محور شمالی چالوس و آزادراه تهران - شمال خبر داد و گفت: اکنون ترافیک در جاده هراز، محور فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت پرحجم، اما روان گزارش شده است.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال که در ساعت‌های گذشته به دلیل حجم بالای ترافیک به صورت یکطرفه مدیریت می‌شد، پس از تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی مسیر، در حال حاضر به صورت دوطرفه بازگشایی شده و تردد به شکل رفت و برگشت در این محورها در جریان است. 

سرهنگ محبی تصریح کرد: در دیگر جاده‌های کشور در حال حاضر انسداد یا محدودیت ترافیکی خاصی اعمال نشده و تردد در آن‌ها در جریان است. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا به رانندگان توصیه کرد ضمن مدیریت زمان سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند، از عجله و شتاب پرهیز کرده و با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند. همچنین همراه داشتن تجهیزات ایمنی و توجه به هشدارهای پلیس راه در طول مسیر ضروری است.

اخبار مرتبط
