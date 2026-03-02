به گزارش ایلنا، علی جعفریان که دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ قبل از حضور در نشست کمیته بحران وزارت بهداشت در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران حاضر شده بود، با اعلام اینکه بیمارستان ها قسمتی از ظرفیتشان را برای مجروحان احتمالی خالی نگه داشته اند، گفت: در عین حال، بیماران ضروری هم پذیرش می شوند و درمان آنها انجام می شود.