مشاور عالی وزیر بهداشت:
فعالیتهای درمانی در هیچ شرایطی متوقف نمیشود
مشاور عالی وزیر بهداشت پس از حضور در اتاق عمل، از آمادگی کادر سلامت خبر داد و گفت: آمادگی داریم تا در هر شرایطی فعالیت درمانی متوقف نشود.
به گزارش ایلنا، علی جعفریان که دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ قبل از حضور در نشست کمیته بحران وزارت بهداشت در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران حاضر شده بود، با اعلام اینکه بیمارستان ها قسمتی از ظرفیتشان را برای مجروحان احتمالی خالی نگه داشته اند، گفت: در عین حال، بیماران ضروری هم پذیرش می شوند و درمان آنها انجام می شود.
جعفریان با اشاره به اینکه فعالیت های روتین مجتمع کاهش پیدا کرده گفت: همه همکاران فعال هستند؛ کارکنان بخش ها هم هستند و آمادگی داریم در هر شرایطی فعالیت های درمانی متوقف نشود. همین وضعیت در حد اطلاع من در بیمارستان های کشور هم هست و اگرچه تا شرایط عادی کمی فاصله داریم اما بیماران ضروری پذیرش می شوند و درمان آنها هم انجام می شود.