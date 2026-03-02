به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، احمدرضا ریحانی، مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: یکشنبه شب دومین بیمارستان در حمله صهیونی ـ آمریکایی و در پی حمله هوایی دچار آسیب شد.

وی ادامه داد: آسیب رساندن به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از محدودیت‌ها و خط قرمزهای بین‌المللی به شمار می‌رود. متأسفانه پس از انفجار و برخوردی که صورت گرفت، این مرکز درمانی نیز آسیب دید. خوشبختانه پس از این حادثه، نوزادان و بیماران بیمارستان تخلیه شدند و در حال حاضر به محل امن منتقل شده‌اند. همچنین بیمارستان مطهری نیز امروز مورد حمله قرار گرفت.

ریحانی گفت: مجامع و سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی نسبت به این اقدام واکنش نشان داده، آن را محکوم کرده و مانع تداوم آسیب به مراکز درمانی شوند. بر اساس دستور وزیر بهداشت، اقدامات درمانی وزارت بهداشت برای ارائه خدمت به تمامی بیماران و افراد بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

