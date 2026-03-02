اطلاعیه شماره ۴ ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاعیه شماره ۴ را صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
۱. تداوم خدمات درمانی در صورت اختلال سامانهها
در صورت قطعی یا اختلال اینترنت و سامانههای الکترونیکی، نسخهنویسی و ارائه خدمات با رعایت آیین نامه ابلاغی شورای عالی بیمه به شماره ۱۴۲/۸۲۳ مورخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ به صورت دستی انجام میشود و تمامی مراکز درمانی و داروخانهها موظف به پذیرش نسخههای کاغذی و ارائه خدمات بدون محدودیت هستند.
۲. استمرار تحویل دارو در شرایط اضطراری
در شرایط اضطرار، تحویل دارو بدون الزام به استعلام سامانههای برخط انجام میشود تا وقفهای در روند درمان بیماران ایجاد نشود. ثبت اطلاعات مربوطه پس از بازگشت شرایط عادی در سامانهها انجام خواهد شد.
۳. حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج
ارائه دارو و خدمات درمانی به بیماران خاص، نادر و صعبالعلاج با هماهنگی سازمانهای بیمهگر در مراکز مربوطه تداوم دارد و هیچگونه وقفهای در ارائه خدمات به این گروهها ایجاد نخواهد شد.
۴. تأمین مابهالتفاوت تعرفه در مراجعات اورژانسی بخشهای غیر دولتی
مابهالتفاوت تعرفه دولتی تا تعرفه سایر بخشهای غیردولتی در مراجعات صرفاً اورژانسی از سوی دولت تأمین میشود و سهم بیمه پایه در مراکز غیرطرف قرارداد نیز طبق سازوکار مصوب پرداخت خواهد شد.
۵. مدیریت پایدار تأمین دارو و شیرخشک
ذخایر راهبردی اقلام حیاتی از جمله دارو و شیرخشک تحت مدیریت کامل قرار دارد و تأمین و توزیع آن با نظارت دانشگاههای علوم پزشکی و همکاری شرکتهای پخش به صورت مستمر انجام میشود.
۶. آمادگی کامل شبکه سلامت کشور
با فعال بودن سازوکارهای پشتیبانی، هماهنگی بینبخشی و آمادهباش کامل مراکز درمانی، نظام سلامت کشور با حداکثر ظرفیت در حال خدمترسانی به مردم است.
بدیهی است خدماتی که نیاز به فرآوردههای خونی یا بیماریهای طولانی مدت را دارد متناسب با شرایط، مدیریت شود. رایگان بودن خدمات به مجروحین مورد تاکید است.
۷. تداوم ارائه خدمات در تمامی مراکز بهداشتی درمانی کشور
همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور بر اساس برنامهریزیهای انجامشده و با تمرکز کامل، همچون گذشته به ارائه خدمات به ملت عزیز ایران ادامه خواهند داد و این روند با تمهید رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی برقرار است. همانگونه که در اطلاعیههای پیشین ستاد مدیریت بحران نیز تأکید شده است، جزئیات اجرایی این تمهیدات پیشتر اعلام شده و همچنان ملاک عمل مراکز سراسر کشور است.
ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن قدردانی از همکاری مردم و ارائهدهندگان خدمات سلامت، تأکید میکند اطلاعیههای تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.