اعلام اماکن برپایی مراسم عزاداری و گرامیداشت یاد رهبر انقلاب
شهرداری تهران اماکن برگزاری جهت برپایی مراسم عزاداری و گرامیداشت یاد و خاطر رهبر معظم انقلاب را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شهرداری تهران آمده است: مردم غیور و همیشه در صحنه تهران با حضور در میادین اصلی شهر ضمن برپایی مراسم عزاداری و گرامیداشت یاد و خاطر رهبر عظیمالشان کشور آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای، با تمام توان، توطئه دشمن در صحنه داخلی را هم به فضلاللهی خنثی خواهند کرد.
براساس این گزارش، میادین اصلی محل تجمع مردم پایتخت بعد از نماز مغرب و عشاء به شرح ذیل خواهد بود:
منطقه یک: میدان تجریش
منطقه دو: میدان شهید طهرانی مقدم
منطقه سه: میدان ونک
منطقه چهار: فلکه دوم تهرنپارس
منطقه پنج: فلکه دوم صادقیه و میدان پونک
منطقه شش: خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران
منطقه هفت: میدان شهدای هفتم تیر
منطقه هشت: میدان نبوت
منطقه نه: میدان استاد معین و دانشگاه شهید ستاری
منطقه ده: میدان جمهوری
منطقه یازده: چهارراه ولیعصر و میدان منیریه
منطقه دوازده: میدان شهدا
منطقه سیزده: پیروزی مترو ابنسینا و پیروزی چهارراه کوکاکولا
منطقه چهارده: میدان نبرد و میدان ۱۳ آبان
منطقه پانزده: میدان خراسان
منطقه شانزده: میدان دوم نازیآباد
منطقه هفده: میدان ابوذر
منطقه هجده: یافت آباد (میدان معلم)
منطقه نوزده: فلکه ابوریحان و بلوار میلاد خانیآباد
منطقه بیست: حرم حضرت عبدالعظیم و میدان شهرری
منطقه بیستویک: میدان کمالالملک
منطقه بیست و دو: میدان المپیک و دریاچه شهدای خلیج فارس