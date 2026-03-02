به گزارش ایلنا، بنابر بر اعلام سازمان سنجش کشور، به دنبال انتشار اطلاعیه‌ای درباره زمان ثبت‌نام آزمون‌های ورودی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و مدارس نمونه دولتی سال ۱۴۰۵، اعلام شد که با توجه به شرایط اخیر کشور و در پی شهادت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و هموطنان در حملات منتسب به ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، زمان آغاز ثبت‌نام این آزمون‌ها تغییر کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، ثبت‌نام آزمون پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره اول متوسطه، ثبت‌نام آزمون پایه دهم مدارس نمونه دولتی و همچنین تکمیل ظرفیت مدارس سمپاد در دوره دوم متوسطه که قرار بود از ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شود، در این تاریخ انجام نخواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که زمان جدید ثبت‌نام متعاقباً از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور، رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی اعلام خواهد شد.

