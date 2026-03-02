به گزارش ایلنا، مهدی بختیاری زاده در توضیح بیشتر گفت: فعالیت تمامی میادین میوه و تره بار شهرداری تهران به صورت یکسره و بدون وقفه شد.

وی افزود: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده؛ مقرر شد تا فعالیت تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار به صورت یکسره و بدون وقفه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ بعدازظهر انجام شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، بیان کرد: در طول ساعات اعلام شده تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار در راستای خدمت‌رسانی شایسته به شهروندان غیور تهرانی فعالیت دارند.

بختیاری زاده یادآور شد: شهروندان هر روز بدون دغدغه می‌توانند کالاهای اساسی و کلیه مایحتاج روزانه خود را از میادین و بازارهای میوه و تره بار تهیه کنند.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، وی در پایان تأکید کرد: سازمان میادین میوه و تره بار در تلاش است تا شهروندان دسترسی آسان به کالاهای اساسی داشته باشند و برای تحقق این امر تمامی همکاران این سازمان بدون وقفه در تلاش هستند.

