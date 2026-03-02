خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت تمامی میادین میوه و تره‌بار پایتخت یکسره شد

فعالیت تمامی میادین میوه و تره‌بار پایتخت یکسره شد
کد خبر : 1757828
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از بی‌وقفه شدن فعالیت تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی بختیاری زاده در توضیح بیشتر گفت: فعالیت تمامی میادین میوه و تره بار شهرداری تهران به صورت یکسره و بدون وقفه شد. 

وی افزود: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده؛ مقرر شد تا فعالیت تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار به صورت یکسره و بدون وقفه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ بعدازظهر انجام شود. 

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، بیان کرد: در طول ساعات اعلام شده تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار در راستای خدمت‌رسانی شایسته به شهروندان غیور تهرانی فعالیت دارند. 

بختیاری زاده یادآور شد: شهروندان هر روز بدون دغدغه می‌توانند کالاهای اساسی و کلیه مایحتاج روزانه خود را از میادین و بازارهای میوه و تره بار تهیه کنند. 

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، وی در پایان تأکید کرد: سازمان میادین میوه و تره بار در تلاش است تا شهروندان دسترسی آسان به کالاهای اساسی داشته باشند و برای تحقق این امر تمامی همکاران این سازمان بدون وقفه در تلاش هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل