خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌و‌گو با ایلنا اعلام شد؛

حمله به ساختمان مرکزی اورژانس تهران؛ تمام طبقات تخلیه شد

حمله به ساختمان مرکزی اورژانس تهران؛ تمام طبقات تخلیه شد
کد خبر : 1757808
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی اورژانس استان تهران از حمله رژیم صهیونستی و آمریکا به ساختمان مرکزی اورژانس تهران خبر داد و گفت: موج انفجار به شدتی بود که ساختمان ستاد مرکزی اورژانس تهران دچار تخریب شد، شیشه‌ها شکسته شد و مجبور شدیم کل ساختمان را تخلیه کنیم.

«شروین تبریزی» سخنگوی اورژانس استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، از حمله به ساختمان مرکزی اورژانس تهران خبر داد و گفت: ساعتی پیش دو ساختمان در مجاورت و همسایگی ساختمان مرکزی اورژانس تهران، مورد هدف حمله قرار گرفت. یک مدرسه نیز در این نزدیکی آسیب دید. 

او اضافه کرد: موج انفجار به شدتی بود که ساختمان ستاد مرکزی اورژانس تهران دچار تخریب شد، شیشه‌ها شکسته شد و مجبور شدیم کل ساختمان را تخلیه کنیم. 

وی تاکید کرد: همچنین چند نفر از کارشناسان اورژانس تهران دچار مصدومیت و جراحت شدند. به طور کلی حال عمومی این همکاران خوب است و هیچ خللی در خدمت‌رسانی به شهروندان ایجاد نخواهد شد. 

به گفته‌ی سخنگوی سازمان اورژانس تهران آمار مصدومان این حادثه به زودی اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل