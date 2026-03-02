حمله به ساختمان مرکزی اورژانس تهران؛ تمام طبقات تخلیه شد

«شروین تبریزی» سخنگوی اورژانس استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، از حمله به ساختمان مرکزی اورژانس تهران خبر داد و گفت: ساعتی پیش دو ساختمان در مجاورت و همسایگی ساختمان مرکزی اورژانس تهران، مورد هدف حمله قرار گرفت. یک مدرسه نیز در این نزدیکی آسیب دید.

او اضافه کرد: موج انفجار به شدتی بود که ساختمان ستاد مرکزی اورژانس تهران دچار تخریب شد، شیشه‌ها شکسته شد و مجبور شدیم کل ساختمان را تخلیه کنیم.

وی تاکید کرد: همچنین چند نفر از کارشناسان اورژانس تهران دچار مصدومیت و جراحت شدند. به طور کلی حال عمومی این همکاران خوب است و هیچ خللی در خدمت‌رسانی به شهروندان ایجاد نخواهد شد.

به گفته‌ی سخنگوی سازمان اورژانس تهران آمار مصدومان این حادثه به زودی اعلام خواهد شد.

